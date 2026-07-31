Detergente per la pulizia di pannelli solari RM 99, 10l

Detergente efficace, delicato e biodegradabile per la pulizia dei pannellisolari e fotovoltaici, non lascia residui sulle superfici. Evita la formazione dicalcare.

Efficace a dosi estremamente basse (dallo 0,125%), conveniente, potente e perfetto per il sistema Kärcher iSolar: il PressurePro Solar Cleaner RM 99 pulisce senza residui e senza aloni tutti gli impianti solari e fotovoltaici e le superfici in vetro. Il pulitore, adatto a tutti i livelli di durezza dell'acqua, è altamente efficiente, delicato e biodegradabile. Rimuove in modo sicuro e affidabile escrementi di uccelli, polline, fuliggine e polvere. La formula innovativa e molto delicata del PressurePro Solar Cleaner RM 99 è adatta anche per telai in alluminio e forma sulla superficie una pellicola uniforme e continua che previene le macchie di calcare e migliora le proprietà di scorrimento delle spazzole per la pulizia - per una pulizia delicata della superficie senza risciacquo.

Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni della confezione (l) 10
Valore pH 9
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 10,3
Detergente per la pulizia di pannelli solari RM 99, 10l
Detergente per la pulizia di pannelli solari RM 99, 10l
Detergente per la pulizia di pannelli solari RM 99, 10l
Detergente per la pulizia di pannelli solari RM 99, 10l
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
  • Sistemi fotovoltaici
Accessori