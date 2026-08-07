FR 30

Tot 10 keer hogere oppervlakteprestatie dan met traditionele hogedrukstraal. Kunststoffen behuizing voor optimale wendbaarheid, 2-voudige keramische lagering voor lange levensduur, flexibel aansluitgewricht voor optimale hantering en geïntegreerde parkeerstand. De apparaatspecifieke sproeierset moet apart worden besteld. Max. 180 bar / 850 l/u / 60°C.