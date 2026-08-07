FR 30

Tot 10 keer hogere oppervlakteprestatie dan met traditionele hogedrukstraal. Kunststoffen behuizing voor optimale wendbaarheid, 2-voudige keramische lagering voor lange levensduur, flexibel aansluitgewricht voor optimale hantering en geïntegreerde parkeerstand. De apparaatspecifieke sproeierset moet apart worden besteld. Max. 180 bar / 850 l/u / 60°C.

Specificaties

Technische gegevens

Diameter (mm) 300
Aansluitdraad EASY!Lock
Gewicht inclusief verpakking (kg) 2,7
Compatibele apparaten
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Reserveonderdelen FR 30 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.