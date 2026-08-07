Li-Ion accu 36 V / 5,0 Ah
36 V / 5,0 Ah batterij Power verwisselbare accu met innovatieve Real Time Technology incl. LCD-display om de accustatus weer te geven. Geschikt voor alle apparaten van het 36 V Kärcher accuplatform.
Waarom veel als één genoeg is: de 36 V / 5,0 Ah Battery Power-verwisselbare accu van Kärcher kan in alle apparaten van het 36 V Kärcher-accuplatform worden gebruikt. Dit scheelt de aanschaf van meerdere accu's. Uitgerust met lithium-ioncellen, levert de accu op lange termijn dezelfde prestaties. Zelfontlading van de accu en capaciteitsverlies bij veelvuldige gedeeltelijke ontlading (geheugeneffect) behoren tot het verleden. De innovatieve Real Time Technology met geïntegreerd LCD-display toont in één oogopslag de resterende looptijd in minuten, laadstatus en accucapaciteit. En dankzij de prettige soft-touch behuizingselementen glijdt de accu ook op gladde of hellende oppervlakken niet weg.
Kenmerken en voordelen
Innovatieve Real Time TechnologyHet geïntegreerde LCD-display toont te allen tijde de resterende looptijd, resterende oplaadtijd en het laadniveau.
Kärcher 36-volt accu-serieVoor gebruik in alle 36 V Kärcher accuplatformapparaten. Voor toepassing in alle 36 V Kärcher Battery Power + accuplatform apparaten.
Krachtige lithium-ioncellenDe lithium-ion accu garandeert een consistent vermogen en voorkomt zelfontlading en geheugeneffect.
Automatische opslagmodus
- Verlengt de levensduur van de cellen
IPX 5-classificatie - beschermd tegen waterstralen vanuit alle richtingen
- Betrouwbare bescherming bij klussen met waterstralen.
Efficiënt temperatuurbeheer
- Topprestaties dankzij efficiënte warmtebuffering en intelligent accubeheer.
Intelligente celbewaking
- Beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepe ontlading.
Robuuste behuizing
- De accubehuizingen van Kärcher zijn extreem schokbestendig.
Specificaties
Technische gegevens
|Accuplatform
|36 V Battery platform
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Spanning (V)
|36
|Capaciteit (Ah)
|5
|Energie (Wh)
|180
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|1,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1,7
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|134 x 88 x 118
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