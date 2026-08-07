Waarom veel als één genoeg is: de 36 V / 5,0 Ah Battery Power-verwisselbare accu van Kärcher kan in alle apparaten van het 36 V Kärcher-accuplatform worden gebruikt. Dit scheelt de aanschaf van meerdere accu's. Uitgerust met lithium-ioncellen, levert de accu op lange termijn dezelfde prestaties. Zelfontlading van de accu en capaciteitsverlies bij veelvuldige gedeeltelijke ontlading (geheugeneffect) behoren tot het verleden. De innovatieve Real Time Technology met geïntegreerd LCD-display toont in één oogopslag de resterende looptijd in minuten, laadstatus en accucapaciteit. En dankzij de prettige soft-touch behuizingselementen glijdt de accu ook op gladde of hellende oppervlakken niet weg.