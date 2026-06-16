Agent lavant haute pression CP 935 à haut rendement, avec parfum de fraîcheur senteur pomme, pour un nettoyage en profondeur des voitures et des deux-roues aux pistes de lavage en libre-service. Ce détergent concentré performant est particulièrement efficace et dissout même les salissures les plus extrêmes provenant d'huile, de graisse lubrifiante, de résine, d'argile et d'insectes. Il s'illustre en outre par ses propriétés écologiques : les agents tensioactifs contenus dans le détergent CP 935 sont biodégradables conformément la directive OCDE tandis que dans le séparateur d'huile, il sépare très rapidement l'huile de l'eau, ce qui en fait le produit idéal pour cette utilisation. Permettant jusqu'à 50 lavages de voiture par litre, ce détergent haute pression de Kärcher assure de surcroît une utilisation très économique.