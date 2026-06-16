Détergent actif PressurePro, poudre RM 80, 20kg
Poudre hautement concentrée soluble à l’eau. À la senteur fraîche et à écoulement facile. Dissout les salissures d’huile, de graisse et de pollution. Nettoyage actif à toutes les plages de températures, doux avec les matériels.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (kg)
|20
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|1
|pH
|10,9
|Poids (kg)
|20
|Poids emballage inclus (kg)
|20,4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|750 x 450 x 120
Propriétés
- Un détergent haute pression en poudre très riche pour le lavage de véhicule
- Dissout les salissures dues à l'huile et à la graisse ainsi que les souillures minérales tenaces
- Nettoyage actif à toutes les plages de températures
- Haut rendement
- Respectueux des matériaux
- Sans NTA
Préavis
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
- Mention d'avertissement Attention
- H319 Provoque une sévère irritation des yeux
- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
- P264 Se laver soigneusement après manipulation.
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337 + P313 Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical/Consulter un médecin.
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
- D 17/15-4 St
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4 St
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- HD 10/25-4 S ST Classic
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- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp Plus
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
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- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C Edition Power Control *EU
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
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- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15 M Plus
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- HD 6/16-4 MXA Plus
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- HWE 860
- HWE 13/21-42kW
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
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- Voitures, véhicules utilitaires, vélos