Détergent actif PressurePro, poudre RM 80, 20kg

Poudre hautement concentrée soluble à l’eau. À la senteur fraîche et à écoulement facile. Dissout les salissures d’huile, de graisse et de pollution. Nettoyage actif à toutes les plages de températures, doux avec les matériels.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (kg) 20
Unité d’emballage (Pièce(s)) 1
pH 10,9
Poids (kg) 20
Poids emballage inclus (kg) 20,4
Dimensions (L × l × h) (mm) 750 x 450 x 120
Propriétés
  • Un détergent haute pression en poudre très riche pour le lavage de véhicule
  • Dissout les salissures dues à l'huile et à la graisse ainsi que les souillures minérales tenaces
  • Nettoyage actif à toutes les plages de températures
  • Haut rendement
  • Respectueux des matériaux
  • Sans NTA
Détergent actif PressurePro, poudre RM 80, 20kg
Détergent actif PressurePro, poudre RM 80, 20kg
Détergent actif PressurePro, poudre RM 80, 20kg
Détergent actif PressurePro, poudre RM 80, 20kg
Préavis
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
  • Mention d'avertissement Attention
  • H319 Provoque une sévère irritation des yeux
  • P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
  • P264 Se laver soigneusement après manipulation.
  • P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337 + P313 Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical/Consulter un médecin.
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
  • Transport
  • Voitures
  • Nettoyage de véhicule commercial
  • Voitures, véhicules utilitaires, vélos