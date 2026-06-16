Onze vloeibare VehiclePro Super Pearl Wax RM 824 Classic is een effectieve drooghulp die ideaal is voor gebruik in voertuigwasinstallaties en met hogedrukreinigers. Het verzorgingsmiddel is bijzonder effectief bij gebruik van mediumhard tot hard water; het zorgt ervoor dat de waterfilm snel over een groot oppervlak breekt en zorgt zo voor een zeer goed droogresultaat. De was verhoogt de glans van de lak en voldoet ook aan de VDA-norm en is vrij van minerale oliën en koolwaterstoffen. Bovendien zijn de oppervlakteactieve stoffen die het bevat biologisch afbreekbaar volgens EEC 648/2004. Het hoge rendement van maximaal 83 auto's per liter maakt een zeer zuinig gebruik van het middel mogelijk.