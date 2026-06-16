Comfort ruitensproeier
Met het Comfort-ruitenmondstuk kunnen dankzij de lange, flexibele lip zelfs moeilijk bereikbare raamoppervlakken eenvoudig en grondig worden gereinigd. Voor een schoon, glanzend resultaat.
De handige oplossing voor het reinigen van glazen oppervlakken met de stoomreiniger. Met het Comfort raammondstuk kunnen ramen, spiegels en andere glasoppervlakken eenvoudig en streeploos worden gereinigd. Dankzij de lange wisserlip kunnen zelfs moeilijk schoon te maken plekken gemakkelijk en gemakkelijk worden verwijderd van strepen en vlekken. Voor effectieve ruitenreiniging zonder chemicaliën.
Kenmerken en voordelen
Stoomgaten in de sproeierDe glasplaat wordt besproeid met stoom, wat helpt om het vuil optimaal te verwijderen.
Hoogwaardige zuigstripsStreepvrije reiniging van ramen en spiegels en vele andere glasoppervlakken. Vocht en losgemaakt vuil worden optimaal verwijderd.
Lange, flexibele wisserlipDe bijzonder lange lip van het raammondstuk zorgt voor perfecte reinigingsresultaten, zelfs in moeilijk bereikbare hoeken.
Reinigen zonder chemicaliën
- De hete stoom heeft een zeer hoge vuiloplossende werking. Tegelijkertijd is de werkwijze duurzaam omdat er geen extra schoonmaakmiddelen hoeven te worden gebruikt.
Specificaties
Technische gegevens
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|140 x 225 x 43
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Toepassingen
- Ramen en glazen oppervlaktes