Уред за почистване на бъчви BC 14/12
Уредът за почистване на бъчви BC 14/12 е спрей устройство за вътрешно почистване на контейнери и бъчви – особено дъбови бъчви с капацитет между 225 и 600 литра.
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Спецификации
Технически данни
|Задвижване
|Електрическо
|Брой дюзи (бр.)
|2
|Дебит (л/ч)
|1400
|Скорост на въртене (об/мин)
|62
|Инсталационна дължина (мм)
|315 - 900
|Напрежение (В)
|115 - 240
|Честота (Hz)
|50 - 60
|Отваряне на резервоара (мм)
|мин. 40
|Температура (°C)
|макс. 80
|Тегло (кг)
|4,8
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|1170
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