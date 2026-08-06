Уред за почистване на бъчви BC 14/12

Уредът за почистване на бъчви BC 14/12 е спрей устройство за вътрешно почистване на контейнери и бъчви – особено дъбови бъчви с капацитет между 225 и 600 литра.

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Спецификации

Технически данни

Задвижване Електрическо
Брой дюзи (бр.) 2
Дебит (л/ч) 1400
Скорост на въртене (об/мин) 62
Инсталационна дължина (мм) 315 - 900
Напрежение (В) 115 - 240
Честота (Hz) 50 - 60
Отваряне на резервоара (мм) мин. 40
Температура (°C) макс. 80
Тегло (кг) 4,8
Размери (Д × Ш × В) (мм) 1170