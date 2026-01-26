Маркуч PrimoFlex Plus 3/4" -25m
Лесен за боравене, дълготраен и устойчив на атмосферни влияния: 25-метровият градински маркуч Performance Plus 3/4" Гъвкав, изключително здрав и изключително устойчив на прегъване – за постоянен воден поток.
Иновативният нов маркуч от Kärcher е изработен от висококачествен многопластов тъкан материал с подобрено усещане, което го прави изключително здрав, гъвкав и устойчив на прегъване. Той също така поддържа постоянен воден поток и седи значително по-удобно в ръката. Устойчив на атмосферни влияния анти-UV външен слой защитава материала вътре в 25-метровия качествен градински маркуч. А непрозрачният среден слой гарантира, че вътре в маркуча не могат да се образуват водорасли. 3/4" маркучът също така може да се похвали с впечатляващ температурен диапазон, като лесно издържа на температури между -20 и +60 °C. Нещо повече, издръжливият градински маркуч не съдържа фталати (< 0,1%), кадмий, барий и олово – което означава, че не съдържа абсолютно никакви вещества, които са вредни за човешкото здраве. Със своето налягане на разрушаване от 30 бара, Performance Plus е идеален за поливане на малки до средни градини и други пространства Включва 15 години гаранция.
Характеристики и предимства
Висококачествени многопластови тъкани материали
- Гъвкавост и устойчивост на кик, за да се гарантира оптимален воден поток
25 метра
- За поливане на малки до средни градини и други площи.
Качественият изтъкан материал придава на маркучите ултра здрави стени, способни да издържат на налягане до 30 бара
- Гарантирана издръжливост.
Удобен градински маркуч с текстилна армировка, която е устойчива на прегъване
- За лесна употреба.
Устойчивост на висока температура от -20 до +60 ° C
- Качествен маркуч.
Междинен непрозрачен пласт, който предпазва на образуването на водорасли в маркуча
- За изключително дълъг експлоатационен живот.
Качествен градински маркуч без фталати (<0,1%), кадмий, барий и олово
- Без опасност за човешкото здраве и околната среда.
Анти-UV външен слой
- Изключително устойчив на атмосферни влияния.
15 години гаранция
- Изградена да издържи и отговаря на високи стандарти за качество.
Спецификации
Технически данни
|Диаметър
|3/4″
|Дължина на маркуча (м)
|25
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|5,75
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|5,79
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|390 x 390 x 180
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
- K 1
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Basic *EU
- K 2 Compact
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Home
- K 2.75-PL-WB
- K 25 Silent Limited Edition
- K 2500 PLUS-N * EUR
- K 3
- K 3 Classic
- K 3 Compact Car
- K 3 Full Control
- K 3 Full Controll
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home
- K 4
- K 4 Full Control
- K 4 Full Controll Car
- K 4 Home *EU
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car & Home
- K 4 Power Control Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Home
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Home
- K 5
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Home
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Car & Home
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex Black Line
- K 502MS-PLUS *EU
- K 7
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home *EU
- K 7 Home
- K 7 Power
- K 7 Power Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Flex Black Line
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Home
- K 7 Smart Control Home T 5 Black
- SP 1 Dirt
- SP 2 Flat
- SP 3 Dirt
- SP 5 Dirt
- SP 5 Dual
Сфера на приложение
- Напояване на градината
- За напояване на саксийни растения
- За поливане на декоративни растения (малки площи, отделни растения в саксии)
- Почистване на градински уреди и инструменти