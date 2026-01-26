Маркуч PrimoFlex Plus 3/4" -25m

Лесен за боравене, дълготраен и устойчив на атмосферни влияния: 25-метровият градински маркуч Performance Plus 3/4" Гъвкав, изключително здрав и изключително устойчив на прегъване – за постоянен воден поток.

Иновативният нов маркуч от Kärcher е изработен от висококачествен многопластов тъкан материал с подобрено усещане, което го прави изключително здрав, гъвкав и устойчив на прегъване. Той също така поддържа постоянен воден поток и седи значително по-удобно в ръката. Устойчив на атмосферни влияния анти-UV външен слой защитава материала вътре в 25-метровия качествен градински маркуч. А непрозрачният среден слой гарантира, че вътре в маркуча не могат да се образуват водорасли. 3/4" маркучът също така може да се похвали с впечатляващ температурен диапазон, като лесно издържа на температури между -20 и +60 °C. Нещо повече, издръжливият градински маркуч не съдържа фталати (< 0,1%), кадмий, барий и олово – което означава, че не съдържа абсолютно никакви вещества, които са вредни за човешкото здраве. Със своето налягане на разрушаване от 30 бара, Performance Plus е идеален за поливане на малки до средни градини и други пространства Включва 15 години гаранция.

Характеристики и предимства
Висококачествени многопластови тъкани материали
  • Гъвкавост и устойчивост на кик, за да се гарантира оптимален воден поток
25 метра
  • За поливане на малки до средни градини и други площи.
Качественият изтъкан материал придава на маркучите ултра здрави стени, способни да издържат на налягане до 30 бара
  • Гарантирана издръжливост.
Удобен градински маркуч с текстилна армировка, която е устойчива на прегъване
  • За лесна употреба.
Устойчивост на висока температура от -20 до +60 ° C
  • Качествен маркуч.
Междинен непрозрачен пласт, който предпазва на образуването на водорасли в маркуча
  • За изключително дълъг експлоатационен живот.
Качествен градински маркуч без фталати (<0,1%), кадмий, барий и олово
  • Без опасност за човешкото здраве и околната среда.
Анти-UV външен слой
  • Изключително устойчив на атмосферни влияния.
15 години гаранция
  • Изградена да издържи и отговаря на високи стандарти за качество.
Спецификации

Технически данни

Диаметър 3/4″
Дължина на маркуча (м) 25
Цвят черен
Тегло (кг) 5,75
Тегло вкл. Опаковка (кг) 5,79
Размери (Д х Ш х В) (мм) 390 x 390 x 180
Маркуч PrimoFlex Plus 3/4" -25m
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
  • Напояване на градината
  • За напояване на саксийни растения
  • За поливане на декоративни растения (малки площи, отделни растения в саксии)
  • Почистване на градински уреди и инструменти