Маркуч PrimoFlex® 3/4"- 25 m

Градински маркуч от серията PrimoFlex® (3/4") и 25 m дължина. С текстилна армировка срещу прегъване. Не съдържа субстанции които са опасни за здравето. Максимално налягане: 24 bar. Широк диапазон на температурна устойчивост от 0 до +40 °C.

Маркучът от серията PrimoFlex® с диаметър 3/4" и дължина от 25 m е идеален за напояване на площи и градини със всякакъв размер. Трипластовият градински маркуч с текстилна армировка срещу прегъване е без съдържание на фталати (< 0.1%), кадмий, барий, олово и абсолютно безопасен за здравето. Външният атмосферно устойчив пласт отблъсква UV-лъчите и защитава материала, а междинният непрозрачен пласт не позволява образуването на водорасли в маркуча. Максималното налягане е 24 bar. Освен това маркучът се отличава с широк диапазон на температурна устойчивост между 0 и +40 °C. Ние даваме 12 годишна гаранция за този градински маркуч. Градинските маркучи от серията за напояване на Керхер се отличават с висока гъвкавост, издръжливост и устойчивост на прегъване. Предимствата са налице: дълга продължителност на експлоатационния живот и лесна употреба. Керхер: разумният избор за вашето поливане.

Характеристики и предимства
12 години гаранция
  • Гарантирано с дълъг експлоатационен живот
3 пласта
  • Със защита срещу прегъване
Максимално налягане 24 bar
  • Гарантирана издръжливост
Удобен градински маркуч с текстилна армировка, която е устойчива на прегъване
  • За лесна употреба.
Устойчивост на висока температура от 0 до +40 °C
  • Гарантирана издръжливост
Без съдържание на кадмий, барий и олово
  • Без опасност за човешкото здраве и околната среда
Междинен непрозрачен пласт, който предпазва на образуването на водорасли в маркуча
  • Гарантирано с дълъг експлоатационен живот
Качествен градински маркуч без съдържание фталати
  • Без опасност за човешкото здраве и околната среда
Външен атмосферно устойчив пласт, който отблъсква UV-лъчите
  • Гарантирана издръжливост и с дълъг експлоатационен живот.
Спецификации

Технически данни

Диаметър 3/4″
Дължина на маркуча (м) 25
Цвят жълт
Тегло (кг) 5,39
Тегло вкл. Опаковка (кг) 5,435
Размери (Д х Ш х В) (мм) 380 x 380 x 155
Сфера на приложение
  • Напояване на градината
  • За напояване на зеленчукови и овощни градини с голяма площ
  • За напояване на саксийни растения
  • За поливане на декоративни растения (малки площи, отделни растения в саксии)
  • Почистване на градински уреди и инструменти