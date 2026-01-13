Сигурните кранови връзки, куплунги за маркучи и самите маркучи са основата на ефективното напояване. Керхер предлага цялостна линия от аксесоари за свързване, демонтаж и поправка на системи за напояване. Например здравата G3/4-кранова връзка с редуктор G1/2. Редукторът дава възможност за свързване на два размера резби. Универсалната връзка за маркуч може да се използва за всички градински маркучи и има ергономичен дизайн за лесна употреба. Идеалното решение за свързване или поправка на два маркуча. Крановата връзка G3/4 с редуктор G1/2 е съвместима с трите най-популярни диаметри на маркучи и всички клик-системи на пазара.