Кранова връзка G3/4 с G1/2- Редуктор

Много здрава G3/4-кранова връзка с редуктор G1/2. Редукторът дава възможност за свързване на два размера резби. Съвместима с всички клик-системи.

Сигурните кранови връзки, куплунги за маркучи и самите маркучи са основата на ефективното напояване. Керхер предлага цялостна линия от аксесоари за свързване, демонтаж и поправка на системи за напояване. Например здравата G3/4-кранова връзка с редуктор G1/2. Редукторът дава възможност за свързване на два размера резби. Универсалната връзка за маркуч може да се използва за всички градински маркучи и има ергономичен дизайн за лесна употреба. Идеалното решение за свързване или поправка на два маркуча. Крановата връзка G3/4 с редуктор G1/2 е съвместима с трите най-популярни диаметри на маркучи и всички клик-системи на пазара.

Характеристики и предимства
Особено издръжлив
  • Гарантирана издръжливост
Редуктор
  • Дава възможност за свързване на 2 размера резби
Спецификации

Технически данни

Размер на резбата G3/4 + G1/2
Цвят черен
Тегло (кг) 0,014
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,023
Размери (Д х Ш х В) (мм) 48 x 33 x 33

Когато свързвате тези продукти към мрежата за питейна вода, трябва да спазвате изискванията на EN 1717. Ако е необходимо, попитайте вашия санитарен специалист.

Сфера на приложение
  • Напояване на градината
  • За напояване на зеленчукови и овощни градини с голяма площ
  • За напояване на саксийни растения
  • За поливане на декоративни растения (малки площи, отделни растения в саксии)
  • Почистване на градински уреди и инструменти