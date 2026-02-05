G 180 Q COMFORT!Hold gun
Die G 180 Q COMFORT!Hold Pistole für Hochdruckreiniger sorgt für höchsten Komfort durch Reduzierung der Haltekraft.
Sorgt für spürbare Erleichterung bei der Hochdruckreinigung: die G 180 Q COMFORT!Hold Pistole. Dank des innovativen Mechanismus COMFORT!Hold reduziert sich die Haltekraft bis zu 50 Prozent*. Das wirkt nicht nur Verspannungen und Ermüdungserscheinungen entgegen, sondern erhöht dadurch auch die Produktivität. Besonders zum Tragen kommt das bei langen Anwendungen und der Reinigung großer Flächen. Für eine noch effizientere Reinigung kann, sofern der Hochdruckreiniger über eine Reinigungsmittelansaugung verfügt, Reinigungsmittel direkt über die Pistole ausgebracht werden. Dank der Kindersicherung ist zudem eine einfache Sicherung des Pistolenabzugs möglich, und mit dem komfortablen Quick Connect-Anschluss lässt sich der Hochdruckschlauch einfach installieren. Die Pistole eignet sich für alle Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7. * Beim Vergleich der Kraft, die zum Halten des Abzugs der neuen Kärcher COMFORT!Hold Pistole erforderlich ist, mit den Kärcher Standardpistolen. Der genaue Wert variiert je nach verwendetem Gerät.
Merkmale und Vorteile
COMFORT!Hold Mechanismus
- Entlastet die Muskulatur, erhöht den Komfort und hilft somit, die Produktivität zu steigern.
Quick Connect
- Schnellkupplungssystem zum einfachen Anschluss von Pistole und Hochdruckschlauch.
Bajonettverbindung
- Ermöglicht den Anschluss sämtlicher Kärcher Zubehöre.
Reinigungsmittelausbringung ohne Strahlrohr direkt über die Pistole
- Bessere Schmutzlösung und effiziente Reinigung.
Spüldüse direkt an der Pistole (ohne Strahlrohr)
- Effiziente und schnelle Entfernung des gelösten Schmutzes.
Kindersicherung
- Pistolenabzug wird blockiert.
Kompatibel mit allen Kärcher Hochdruckreinigern der Klassen K 2–K 7 mit Quick Connect-Anschluss
- Perfekt zum nachträglichen Upgrade und Ersatz.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0,4
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0,6
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|548 x 191 x 38
Kompatible Geräte
KOMPATIBLE GERÄTE
- K 2 Classic
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium FJ Home
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home T 5
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Classic Home
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Home
- K 4 Comfort Premium Veranda
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Classic
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Classic Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Home
- K 5 FJ
KOMPATIBLE GERÄTE AUS DEM ALTEN SORTIMENT
- K 4 Power Control Stairs
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Premium Power Control Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Compact
- K 5 Compact Home
- K 5 Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Flex