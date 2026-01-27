Brosse nettoyante haute performance PS 30
Équipée de 3 buses haute pression, la brosse de sols PS 30 est idéal pour éliminer les saletés tenaces sur tout type de surfaces, particulièrement pour les marches et escaliers.
La brosse de sols PS 30 garantit des résultats de nettoyage éclatants sur les surfaces les plus diverses. À cet effet, elle est équipée de 3 buses haute pression qui éliminent même les saletés tenaces. Cela fait de la PS 30 l'outil idéal pour le nettoyage des espaces de petite et moyenne superficie tels que les escaliers et les marches. Afin d'atteindre les endroits difficiles d'accès, la tête de brosse peut être orientée sur 360°. Toutes les surfaces lisses peuvent être raclées en utilisant la raclette intégrée après le nettoyage. Ainsi, l'eau sale excédentaire est rapidement éliminée et les surfaces redeviennent immédiatement praticables. Cette combinaison du jet haute pression et de la pression de la brosse manuelle surclasse n'importe quelle brosse classique grâce à sa puissance de nettoyage et s'utilise avec tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7.
Caractéristiques et avantages
Trois buses à haute pression intégréesNettoyage puissant à haute pression avec des résultats éclatants.
Raclette intégrée et remplaçableRaclage rapide de l'eau sale à l'aide de la raclette remplaçable.
Tête de brosse orientable sur 360°Permet d'atteindre aisément les endroits difficiles d'accès.
Brosse annulaire
- Protection contre les éclaboussures.
Design compact
- La forme maniable et compacte facilite le nettoyage des recoins et des bords sans éclaboussures.
Nettoyage puissant en combinaison avec un nettoyeur haute pression
- Les saletés tenaces sont éliminées de manière fiable sur diverses surfaces.
Combinaison d'un jet à haute pression et d'une pression de brosse manuelle
- Puissance de nettoyage particulièrement élevée en comparaison avec les brosses classiques.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,9
|Poids avec emballage (kg)
|1,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|744 x 293 x 769
Videos
Appareils compatibles
Produits à la gamme
- K 2 Horizontal
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Premium FJ BB
- K 2 Premium FJ Home BB
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 3 Car & Home
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control
- K 4 Comfort Premium
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Classic Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 FJ BB
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Smart Control Flex
- K 6 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Power Flex
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex eco!Booster
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ *EU
- K 7 WCM FJ Home BB
- K Mini
- K Silent eco!Booster
- K2 (avec batterie amovible)
- K 3 Power Control Home
- K 5 Premium Power Control Suction Kit
- K 7 Premium Smart Control Home
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Escaliers
- Terrasses
- Garage
- Murs de jardin et de pierre
- Balcon
- Chemins
- Allées, entrées de garage
Trouver des pièces détachées d'origine Brosse nettoyante haute performance PS 30
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.