Brosse nettoyante haute performance PS 30

Équipée de 3 buses haute pression, la brosse de sols PS 30 est idéal pour éliminer les saletés tenaces sur tout type de surfaces, particulièrement pour les marches et escaliers.

La brosse de sols PS 30 garantit des résultats de nettoyage éclatants sur les surfaces les plus diverses. À cet effet, elle est équipée de 3 buses haute pression qui éliminent même les saletés tenaces. Cela fait de la PS 30 l'outil idéal pour le nettoyage des espaces de petite et moyenne superficie tels que les escaliers et les marches. Afin d'atteindre les endroits difficiles d'accès, la tête de brosse peut être orientée sur 360°. Toutes les surfaces lisses peuvent être raclées en utilisant la raclette intégrée après le nettoyage. Ainsi, l'eau sale excédentaire est rapidement éliminée et les surfaces redeviennent immédiatement praticables. Cette combinaison du jet haute pression et de la pression de la brosse manuelle surclasse n'importe quelle brosse classique grâce à sa puissance de nettoyage et s'utilise avec tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7.

Caractéristiques et avantages
Brosse nettoyante haute performance PS 30: Trois buses à haute pression intégrées
Trois buses à haute pression intégrées
Nettoyage puissant à haute pression avec des résultats éclatants.
Brosse nettoyante haute performance PS 30: Raclette intégrée et remplaçable
Raclette intégrée et remplaçable
Raclage rapide de l'eau sale à l'aide de la raclette remplaçable.
Brosse nettoyante haute performance PS 30: Tête de brosse orientable sur 360°
Tête de brosse orientable sur 360°
Permet d'atteindre aisément les endroits difficiles d'accès.
Brosse annulaire
  • Protection contre les éclaboussures.
Design compact
  • La forme maniable et compacte facilite le nettoyage des recoins et des bords sans éclaboussures.
Nettoyage puissant en combinaison avec un nettoyeur haute pression
  • Les saletés tenaces sont éliminées de manière fiable sur diverses surfaces.
Combinaison d'un jet à haute pression et d'une pression de brosse manuelle
  • Puissance de nettoyage particulièrement élevée en comparaison avec les brosses classiques.
Spécifications

Données techniques

Couleur Noir
Poids (kg) 0,9
Poids avec emballage (kg) 1,2
Dimensions (L × l × H) (mm) 744 x 293 x 769
Domaines d'utilisation
  • Escaliers
  • Terrasses
  • Garage
  • Murs de jardin et de pierre
  • Balcon
  • Chemins
  • Allées, entrées de garage
