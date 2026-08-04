Que ce soit dans les espaces difficiles d'accès ou dans les espaces restraints de la voiture, de la maison, du sous-sol ou du garage, la buse de fentes flexible garantit une propreté jusque dans les moindres recoins. Grâce à sa matière flexible, la buse atteint des zones qui ne peuvent pas être nettoyées avec la buse standard. Compatible avec les aspirateurs eau et poussières ainsi que les shampouineuses Kärcher.