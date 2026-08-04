Buse de fentes flexible
Buse de fentes flexible pour l'aspiration des endroits difficiles d'accès dans la maison, le sous-sol, le garage, la voiture... Compatible avec les aspirateurs eau et poussières ainsi que les shampouineuses.
Que ce soit dans les espaces difficiles d'accès ou dans les espaces restraints de la voiture, de la maison, du sous-sol ou du garage, la buse de fentes flexible garantit une propreté jusque dans les moindres recoins. Grâce à sa matière flexible, la buse atteint des zones qui ne peuvent pas être nettoyées avec la buse standard. Compatible avec les aspirateurs eau et poussières ainsi que les shampouineuses Kärcher.
Caractéristiques et avantages
Buse de fentes en matière souple et flexible
- Peut facilement être pliée pour atteindre les zones qui ne peuvent pas être nettoyées avec la buse de fentes standard
Buse extra-longue (longueur de la buse env. 615mm)
- Permet d'atteindre les fentes en profondeur
Convient à tous les aspirateurs eau et poussières ainsi qu'aux shampouineuses Kärcher.
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Diamètre nominal standard (mm)
|NW 35
|Largeur de travail (mm)
|615
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,1
|Poids avec emballage (kg)
|0,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|615 x 40 x 40
Appareils compatibles
Produits à la gamme
- BVL 3/1 Bp
- BVL 3/1 Bp PACK *FR
- BVL 5/1 Bp (sans batterie)
- BVL 5/1 Bp Pack *FR
- KWD 2 V-12/4/18 (BYYY)
- KWD 3 S V-17/4/20/F
- KWD 3 V-17/4/20/F
- KWD 5 V-25/5/22
- KWD 6 P S V-25/6/22
- KWD 6 P V-25/6/22
- NT 22/1 Ap L
- NT 27/1
- NT 27/1 Me
- NT 48/1
- NT 22/1 Ap Te L
- NT 22/1 Ap L Go!Further
- NT 22/1 Ap Te Adv L
- SE 4
- SE 4 Go!Further
- SE 4 Plus
- SE 5
- SE 5 Car
- SE 6 Signature Line
- T 10/1
- T 10/1 Adv
- T 10/1 Bp HEPA
- T 10/1 Bp Pack HEPA (1 chargeur rapide + 1 batterie 36V/7,5 Ah) *FR
- T 10/1 Bp Pack HEPA (1 starter kit 36V/7,5 Ah) *FR
- T 15/1
- T 15/1 Bp Pack HEPA (1 chargeur rapide + 1 batterie 36V/7,5 Ah) *FR
- T 15/1 Bp Pack HEPA (1 starter kit 36V/7,5 Ah) *FR
- T 7/1 Classic
- T 11/1 Classic
- T 15/1 Bp HEPA
- WD 1 Classic
- WD 2 V-15/4/18/C
- WD 2-18 (avec la batterie amovible)
- WD 2-18 (sans la batterie amovible)
- WD 3 P V-19/4/20
- WD 3 Premium sans fil (avec la batterie amovible)
- WD 3 Premium sans fil (sans la batterie amovible)
- WD 3 S V 19-4-20 + jeu de brosses
- WD 3 S V-17/6/20 Car
- WD 3 S V-19/4/20
- WD 3 V-17/4/20
- WD 3 sans fil (avec la batterie amovible)
- WD 3 sans fil (sans la batterie amovible)
- WD 3-18 (avec la batterie amovible)
- WD 3-18 S (avec la batterie amovible)
- WD 3-18 S (sans la batterie amovible)
- WD 4 P S V-20/5/22 (YSY)
- WD 4 S Go!Further
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 V-20/5/22
- WD 4-18 Dual (sans batterie amovible)
- WD 4-18 Dual Battery Set
- WD 4-18 S Dual (sans batterie amovible)
- WD 4-18 S Dual Battery Set
- WD 5 Control 25/5/22 (avec une télécommande)
- WD 5 Control S 25/5/22 (avec une télécommande)
- WD 5 P S V-25/5/22
- WD 5 S V-30/5/22
- WD 6 P S V-30/8/35/T
- WD 7 Control P S 30/6/35/T *EU-III
- WD1 Compact sans fil (avec la batterie amovible)
- WD1 Compact sans fil (sans la batterie amovible)
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Couloirs
- Endroits difficiles d’accès (coins, jointures, fentes, etc.)
- Poches de côté de la voiture