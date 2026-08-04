Buse de fentes flexible

Buse de fentes flexible pour l'aspiration des endroits difficiles d'accès dans la maison, le sous-sol, le garage, la voiture... Compatible avec les aspirateurs eau et poussières ainsi que les shampouineuses.

Que ce soit dans les espaces difficiles d'accès ou dans les espaces restraints de la voiture, de la maison, du sous-sol ou du garage, la buse de fentes flexible garantit une propreté jusque dans les moindres recoins. Grâce à sa matière flexible, la buse atteint des zones qui ne peuvent pas être nettoyées avec la buse standard. Compatible avec les aspirateurs eau et poussières ainsi que les shampouineuses Kärcher.

Caractéristiques et avantages
Buse de fentes en matière souple et flexible
  • Peut facilement être pliée pour atteindre les zones qui ne peuvent pas être nettoyées avec la buse de fentes standard
Buse extra-longue (longueur de la buse env. 615mm)
  • Permet d'atteindre les fentes en profondeur
Convient à tous les aspirateurs eau et poussières ainsi qu'aux shampouineuses Kärcher.
Spécifications

Données techniques

Quantité (Pièce(s)) 1
Diamètre nominal standard (mm) NW 35
Largeur de travail (mm) 615
Couleur Noir
Poids (kg) 0,1
Poids avec emballage (kg) 0,2
Dimensions (L × l × H) (mm) 615 x 40 x 40
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
  • Couloirs
  • Endroits difficiles d’accès (coins, jointures, fentes, etc.)
  • Poches de côté de la voiture