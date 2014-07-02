Filtre à eau

Protection supplémentaire du nettoyeur haute pression contre les petites particules telle que le sable. Notamment recommandé en prenant l'eau dans une cuve ou récupérateur d'eau de pluie. Compatible du K 2 au K 7.

Caractéristiques et avantages
Protection de la pompe du nettoyeur haute pression contre les particules contenus dans l'eau
  • Augmente la durée de vie du nettoyeur haute pression
  • Contenu toujours visible
  • Lavable
Spécifications

Données techniques

Couleur Anthracite
Poids (kg) 0,1
Poids avec emballage (kg) 0,1
Dimensions (L × l × H) (mm) 117 x 50 x 50
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
  • Protège la pompe d'évacuation contre de grandes particules d'ordures.