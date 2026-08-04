Flexible haute pression Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

Flexible haute pression (DN 8) durable de 10 m avec double blindage acier, raccord fileté manuel EASY!Lock aux deux extrémités et ANTI!Twist. Homologué pour une pression de 400 bar.

Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (articulation rotative) et raccord fileté manuel. M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.

Spécifications

Données techniques

Diamètre nominal ( ) DN 8
Température (°C) max. 155
Pression maximum (bar) 400
Longueur (m) 10
Filetage du raccord 2 x EASY!Lock
Poids avec emballage (kg) 3,8
Flexible haute pression Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock
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