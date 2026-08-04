Flexible haute pression Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock
Flexible haute pression (DN 8) durable de 10 m avec double blindage acier, raccord fileté manuel EASY!Lock aux deux extrémités et ANTI!Twist. Homologué pour une pression de 400 bar.
Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (articulation rotative) et raccord fileté manuel. M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.
Spécifications
Données techniques
|Diamètre nominal ( )
|DN 8
|Température (°C)
|max. 155
|Pression maximum (bar)
|400
|Longueur (m)
|10
|Filetage du raccord
|2 x EASY!Lock
|Poids avec emballage (kg)
|3,8
Appareils compatibles
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- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4St
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4St
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P+
- HD 5/13 C+
- HD 5/13 EX EB + Canon à mousse Édition Anniversaire
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/15 C+
- HD 5/15 C+ avec FR Classic
- HD 5/17 C Plus + FR
- HD 6/13 C+
- HD 6/13 CX+
- HD 6/15 C+
- HD 6/15 CX+
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Portable
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 M+
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 MX+ Classic
- HD 6/15-4M ST Classic
- HD 6/16-4 M+
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M Portable
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 M+
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4 St H
- HD 8/18-4St H
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 MX+ Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDC Advanced
- HDC Classic
- HDC Standard
- HDS 10/21-4 M eB
- HDS 10/21-4 MXA eB
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 13/20 -4 St EU-I
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18-4 C eB
- HDS 8/18-4 CXA eB
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HDS 9/20-4M eB *FR
- HDS 9/20-4MXA eB *FR
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36kW
- HDS 10/21-4 St EU-I
- HDS 10/21-4 St Gas -EU-I
- HDS 11/18-4 S eB Go!Further
- HDS 6/15 C
- HDS 7/12-4 M
- HD 10/21-4 S
- HD 10/25-4 S
- HD 25/15-4 St Classic
- HD 25/15-4 St Inox
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 EX Plus Classic
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