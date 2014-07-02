Kit de sablage

Kit d'hydrosablage pour éliminer la rouille, les peintures et les salissures tenaces en combinaison avec le sac de sablage Kärcher. Idéal pour décaper le bois et le métal.

Pour retirer la rouille, décaper et éliminer les salissures tenaces, en association avec les agents de sablage Kärcher (sac de sable fin / seau 25 Kg 6.280-106.0). Compatible avec l'ensemble des nettoyeurs haute pression du K 2 au K 7.

Caractéristiques et avantages
En combinaison avec un nettoyeur haute pression
  • Puissance de nettoyage améliorée
Extrêmement puissant
  • Élimine la rouille, la peinture et la salissure tenace
Pleine puissance d'aspiration
  • Enlève efficacement les salissures tenaces
Spécifications

Données techniques

Couleur Noir
Poids (kg) 1,2
Poids avec emballage (kg) 1,3
Dimensions (L × l × H) (mm) 525 x 110 x 100
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
  • Pour enlever la rouille et la peinture
  • Même les saletés tenaces
Trouver des pièces détachées d'origine Kit de sablage

Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.