Kit de sablage
Kit d'hydrosablage pour éliminer la rouille, les peintures et les salissures tenaces en combinaison avec le sac de sablage Kärcher. Idéal pour décaper le bois et le métal.
Pour retirer la rouille, décaper et éliminer les salissures tenaces, en association avec les agents de sablage Kärcher (sac de sable fin / seau 25 Kg 6.280-106.0). Compatible avec l'ensemble des nettoyeurs haute pression du K 2 au K 7.
Caractéristiques et avantages
En combinaison avec un nettoyeur haute pression
- Puissance de nettoyage améliorée
Extrêmement puissant
- Élimine la rouille, la peinture et la salissure tenace
Pleine puissance d'aspiration
- Enlève efficacement les salissures tenaces
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|1,2
|Poids avec emballage (kg)
|1,3
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|525 x 110 x 100
Appareils compatibles
Produits à la gamme
- G 7.180
- K 2 Horizontal
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Premium FJ BB
- K 2 Premium FJ Home BB
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 3 Car & Home
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Car & Home
- K 4 Comfort Premium Veranda BB
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Classic Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Car & Home
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 FJ BB
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Smart Control Flex
- K 6 Comfort Premium
- K 6 Comfort Premium Home
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Connect Facade
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex eco!Booster
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ *EU
- K 7 WCM FJ Home BB
- K Silent eco!Booster
- K2 (avec batterie amovible)
- K 5 Premium Power Control Suction Kit
- K 7 Premium Smart Control Home
- Produit de sablage (sac)
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Pour enlever la rouille et la peinture
- Même les saletés tenaces
Trouver des pièces détachées d'origine Kit de sablage
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.