Raccord articulé

Raccord articulé réglable à 180° facilitant le nettoyage des endroits difficiles d'accès. Il se monte entre la poignée-pistolet haute pression et l’accessoire, ou entre une rallonge de lance et un accessoire.

Caractéristiques et avantages
Articulation variable à 180°
  • Facilite les travaux difficiles
Raccord articulé Vario
  • Nettoyage facile dans des endroits difficilement accessibles, comme le tuyau d'écoulement ou le châssis de voiture.
Pivotante de façon flexible sur 180°
  • Extension du champs d'action pour une flexibilité plus importante
Spécifications

Données techniques

Couleur Noir
Poids (kg) 0,2
Poids avec emballage (kg) 0,3
Dimensions (L × l × H) (mm) 214 x 47 x 84

Adaptateur M (2.643-950.0) requis pour les poignées pistolet produites avant 2010 (poignées pistolet M, 96, 97)

Domaines d'utilisation
  • Stores vénitiens/volets roulants
  • Jardin d'hiver
  • Endroits difficiles d’accès (coins, jointures, fentes, etc.)
  • Véhicules