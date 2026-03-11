Raccord articulé
Raccord articulé sur 180° pour le nettoyage des endroits difficilement accessibles. Se raccorde entre la poignée pistolet ou la rallonge de lance et les accessoires.
Raccord articulé réglable à 180° facilitant le nettoyage des endroits difficiles d'accès. Il se monte entre la poignée-pistolet haute pression et l’accessoire, ou entre une rallonge de lance et un accessoire.
Caractéristiques et avantages
Articulation variable à 180°
- Facilite les travaux difficiles
Raccord articulé Vario
- Nettoyage facile dans des endroits difficilement accessibles, comme le tuyau d'écoulement ou le châssis de voiture.
Pivotante de façon flexible sur 180°
- Extension du champs d'action pour une flexibilité plus importante
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,2
|Poids avec emballage (kg)
|0,3
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|214 x 47 x 84
Adaptateur M (2.643-950.0) requis pour les poignées pistolet produites avant 2010 (poignées pistolet M, 96, 97)
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Stores vénitiens/volets roulants
- Jardin d'hiver
- Endroits difficiles d’accès (coins, jointures, fentes, etc.)
- Véhicules