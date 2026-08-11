Batterie POWER 18 V 2,5 Ah Kärcher avec écran LCD pour visualiser le temps de batterie restant (min), sa capacité (%) et l’état de charge en temps réel. Prise en main confortable grâce aux grips antidérapants, écran rotatif s’ajustant automatiquement. Performance constante grâce au Lithium Ion. Chargeur rapide pour batteries POWER 18 V Kärcher (2,5 Ah et 5 Ah). Permet de réutiliser rapidement la batterie pour reprendre le nettoyage.