Nettoyeur de barils BC 14/12 C
Le nettoyeur de fûts BC 14/12 est un dispositif de nettoyage intérieur des récipients et fûts, en particulier des fûts en chêne d'une contenance entre 225 et 600 litres.
Notre nettoyeur de fûts BC 14/12 permet un nettoyage des fûts plus simplement et plus rapidement que jamais. Fini les déplacements fastidieux : le nettoyeur de fûts s'introduit directement dans le fût ou le récipient et le nettoyage peut démarrer sans attendre. Après le nettoyage, un simple geste suffit pour faire passer l'appareil immédiatement du nettoyage haute pression au mode aspiration afin que le fût ou le récipient soit aspirer et puisse être remis en état opérationnel.
Spécifications
Données techniques
|Entraînement
|Électrique
|Nombre de buses (Pièce(s))
|2
|Débit (l/h)
|1400
|Vitesse de rotation (tr/min)
|62
|Longueur de canne (mm)
|315 - 900
|Tension (V)
|115 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Taille mini d'ouvertue du réservoir (mm)
|min. 40
|Température (°C)
|max. 80
|Poids (kg)
|4,8
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1170
Appareils compatibles
Produits à la gamme
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