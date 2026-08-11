Ο φορτιστής ταχείας φόρτισης μπαταριών 18V μπορεί να φορτίσει την μπαταρία 18V / 5,0Ah Battery Power με την καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου έως και στο 80% σε μόλις 94 λεπτά. Το Battery Power 18/50 Starter Kit της Kärcher μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις συσκευές της πλατφόρμας μπαταριών 18 V της Kärcher.