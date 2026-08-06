Easy Foam Set with RM injector

HP foam system for use with. HD/HDS units for cleaning and disinfecting. Foam nozzle for connection to lance and HP chemical injector with precision 0-5% metering valve. The machine specific nozzle kit has to be ordered separately.

Specifications

Technical data

Connection thread EASY!Lock
Weight incl. packaging (kg) 1,6
Compatible machines
Accessories
Cleaning agents