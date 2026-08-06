Foam nozzle attachment kit

Foaming agent kit. The foam nozzle is ideal for use in sanitary areas and the food industry and wherever long application times are necessary.

Foaming agent kit. The foam nozzle is ideal for use in sanitary areas and the food industry and wherever long application times are necessary. Connects to the lance (replaces high-pressure nozzle).

Specifications

Technical data

Connection thread EASY!Lock
Weight incl. packaging (kg) 1
Compatible machines
Cleaning agents