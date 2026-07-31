Sabbiante grossolano a base di scorie di alluminio progettato per l'uso con i sistemi di sabbiatura e le pistole Kärcher. L'agente spray minerale monouso non è solubile in acqua e ha una granulazione da 0,25 a 1,4 mm. Vanta prestazioni notevoli nella sabbiatura di calcestruzzo aerato pulito e aggregato a vista, porfido, granito, acciaio e clinker. Inoltre, il materiale è adatto alla rimozione di vernici, pitture e ruggine, nonché all'opacizzazione, alla sgrossatura e alla sabbiatura, grazie alla sua forma tagliente all'elevato grado di durezza (6-7 Mohs) e all'effetto molto abrasivo.