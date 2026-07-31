Sabbiante grossolano, abrasivo per sabbiatura, 25kg

Sabbiante grossolano da 0,25 mm a 1,4 mm particolarmente efficace su acciaio, granito, cemento ruvido. Elimina ruggine e graffiti.

Sabbiante grossolano a base di scorie di alluminio progettato per l'uso con i sistemi di sabbiatura e le pistole Kärcher. L'agente spray minerale monouso non è solubile in acqua e ha una granulazione da 0,25 a 1,4 mm. Vanta prestazioni notevoli nella sabbiatura di calcestruzzo aerato pulito e aggregato a vista, porfido, granito, acciaio e clinker. Inoltre, il materiale è adatto alla rimozione di vernici, pitture e ruggine, nonché all'opacizzazione, alla sgrossatura e alla sabbiatura, grazie alla sua forma tagliente all'elevato grado di durezza (6-7 Mohs) e all'effetto molto abrasivo.

Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni della confezione (kg) 25
Confezione da (Pezzo(i)) 1
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 25,2
Prodotto
  • Da usare con dispositivi sabbiatura Kärcher
  • Sabbiante proveniente dalle scorie della camera di fusione (base silicato di alluminio)
  • Granatura 0.25-1.4 mm
  • Durezza sulla scala Mohs: 6-7
  • Per rimuovere lo sporco ostinato da superfici come: acciaio, granito, clinker, porfido, cemento, aggregati di cemento all'aperto ed esposti
Sabbiante grossolano, abrasivo per sabbiatura, 25kg
Sabbiante grossolano, abrasivo per sabbiatura, 25kg
Macchine compatibili
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Aree di applicazione
  • Ruggine
  • Pulizia del calcestruzzo
  • Pulizia di facciate
  • Rimozione di graffiti e ruggine