Sabbiante grossolano, abrasivo per sabbiatura, 25kg
Sabbiante grossolano da 0,25 mm a 1,4 mm particolarmente efficace su acciaio, granito, cemento ruvido. Elimina ruggine e graffiti.
Sabbiante grossolano a base di scorie di alluminio progettato per l'uso con i sistemi di sabbiatura e le pistole Kärcher. L'agente spray minerale monouso non è solubile in acqua e ha una granulazione da 0,25 a 1,4 mm. Vanta prestazioni notevoli nella sabbiatura di calcestruzzo aerato pulito e aggregato a vista, porfido, granito, acciaio e clinker. Inoltre, il materiale è adatto alla rimozione di vernici, pitture e ruggine, nonché all'opacizzazione, alla sgrossatura e alla sabbiatura, grazie alla sua forma tagliente all'elevato grado di durezza (6-7 Mohs) e all'effetto molto abrasivo.
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni della confezione (kg)
|25
|Confezione da (Pezzo(i))
|1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|25,2
Prodotto
- Da usare con dispositivi sabbiatura Kärcher
- Sabbiante proveniente dalle scorie della camera di fusione (base silicato di alluminio)
- Granatura 0.25-1.4 mm
- Durezza sulla scala Mohs: 6-7
- Per rimuovere lo sporco ostinato da superfici come: acciaio, granito, clinker, porfido, cemento, aggregati di cemento all'aperto ed esposti
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
- Dispositivo sabbiatura (senza ugelli)
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4St
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 17/15-4St
- HD 25/15-4 ST
- HD 4/10 X Plus Classic
- HD 4/11 Bp Pack
- HD 4/11 C Bp
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C eco!Booster
- HD 5/15 C Edition Power Control
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 C Plus eco!Booster
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/17 C Plus
- HD 6/15 G Classic
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/16-4 M Cage
- HD 7/10 CXF
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 7/20 G Classic
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus eco!Power
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4St H
- HD 8/23 G Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 G
- HD 9/25 G Classic
- HDS 10/21 -4 St EU-I
- HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
- HDS 10/21-4 Classic
- HDS 10/21-4 M
- HDS 1000 Be
- HDS 11/18-4 S eB Plus eco!Power
- HDS 13/20 -4 St EU-I
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 13/35 De Tr1
- HDS 18/18-4 Classic
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/15 C
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 C Classic
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- PRO HD 400
- PRO HD 5170
- PRO HD 6200
- PRO HD 700 X Plus
- PRO HD 8280
- PRO HDS 5180
- Pacchetto ugelli TR set getto a umido 00
- Pacchetto ugelli TR set getto a umido 01
- Set ugelli
- Set ugelli per set sabbiatura
- Ugello in carburo di boro
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- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SX Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/23-4 SX Plus
- HD 10/25-4 Cage Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S *KAP
- HD 10/25-4 S *VEX
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/12-4 ST
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SX Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/14-4S Plus
- HD 17/14-4SX Plus
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/10 Classic *KAP
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 P Plus
- HD 5/15 C Plus + FR Classic
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MX Plus *CH
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15 P St
- HD 6/15-4
- HD 6/16-4 M Plus *EU
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- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16-4 M
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/16-4 ST
- HD 7/16-4MX Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 MX Plus
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4*KAP
- HD 7/20 G
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 ST
- HD 9/20-4 Classic
- HD 9/20-4 M
- HD 9/20-4 MX Plus
- HD 9/20-4*KAP
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD rimorchio diesel
- HDS 10/20 -4M
- HDS 10/20 -4M Classic *KAP
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 De
- HDS 11/18-4 S Basic
- HDS 12/14-4 ST
- HDS 12/14-4 ST Gas LPG
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SX
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 5/12 C
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 C Classic *KAP
- HDS 6/14 CX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 7/16-4 C Classic
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 C Classic
- HDS 8/18-4 C Classic *KAP
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/18-4 MX
- HDS 8/20 D
- HDS 8/20 G
- HDS 801 B
- HDS 9/16-4 ST Gas LPG
- HDS 9/17-4 C Basic
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 M
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- HDS trailer
- HDS-E 3.3/25-4 M Ec 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 KW
- PRO HD 200
- PRO HD 300 Plus
- PRO HD 600
- Special Edition: HD 5/17 CX Plus
Aree di applicazione
- Ruggine
- Pulizia del calcestruzzo
- Pulizia di facciate
- Rimozione di graffiti e ruggine