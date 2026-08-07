Hoge druk slang, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock

Met EASY!Lock-handschroefkoppeling en dankzij een lengte van 40 meter veel bewegingsvrijheid tijdens het werken: Hogedrukslang (DN12) met EASY!Lock-handschroefkoppeling aan beide zijden. Geschikt voor werkdrukken tot 250 bar.

Specificaties

Technische gegevens

Nominale diameter ( ) ID 12
Temperatuur (°C) max. 155
Max. druk (bar) 210
Lengte (m) 40
Aansluitdraad 2 x EASY!Lock
Gewicht inclusief verpakking (kg) 14,3
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Niet meer leverbare producten
Reserveonderdelen Hoge druk slang, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.