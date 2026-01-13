Furtun Performance Plus 1/2" -50m
Extrem de rezistent la răsucire, deosebit de robust și flexibil datorită țesăturii multistrat de înaltă calitate. Noul furtun de grădină Performance Plus 1/2" cu lungime de 50 m.
Punctul forte al noului furtun de grădină Performance Plus 1/2" cu o lungime de 50 de metri este țesătura sa multi-strat de înaltă calitate, cu o suprafață îmbunătățită la atingere, extrem de rezistent și flexibil, ceea ce face ca furtunul să fie deosebit de robust și să permită un flux constant de apă. Stratul exterior anti-UV protejează materialul în toate perioadele anului și pentru a preveni formarea algelor în interior, stratul intermediar nu permite să treacă lumina prin el, iar furtunul este, de asemenea, fără ftalați (<0,1%). În plus, furtunul poate rezista la presiuni de până la 45 bari și temperaturi de la -20 până la +60° C. Dacă doriți să irigați suprafețele și grădinile de dimensiuni medii până la mari, atunci puteți folosi furtunul fără cadmiu, bariu și plumb.
Caracteristici si beneficii
Materiale cu mai multe straturi de înaltă calitate
- Flexibilitate, rezistență și anti-răsucire pentru a garanta un debit optim de apă.
50 de metri
- Pentru irigare în zone mari și grădini.
Datorită țesăturii de calitate cu o grosime mare a peretelui, rezistă până la o presiune de 45 bari
- Rezistență garantată.
Furtun de grădină manual cu armare din țesut dur
- Pentru a facilita utilizarea.
Rezistență la temperaturi ridicate de la -20 la +60 °C
- Furtun de calitate.
Stratul median opac nu permite formarea algelor în furtun
- Pentru o durată de funcționare foarte lungă.
Furtun de grădină de calitate fără ftalați (<0,1%), cadmiu, bariu și plumb
- Nu este dăunător pentru sănătate și este ecologic.
Strat exterior anti-UV
- Extrem de rezistent la intemperii.
15 ani garanție
- Construit pentru a rezista și îndeplinește standarde de înaltă calitate.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Diametru
|1/2″
|Lungime furtun (m)
|50
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|6,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|6,5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|390 x 390 x 170
Produse compatibile
- Aparat de spălat cu presiune joasa KHB 4-18 Plus Battery Set
- K 2 Classic
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium FJ BB
- K 2 Premium FJ Home BB
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Universal Edition
- K 3 Car
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 FJ BB
- K 3 FJ Home BB
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home T5
- K 3 Premium Power Control
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Classic Home
- K 4 FJ BB
- K 4 FJ Home BB
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 FJ BB
- K 5 FJ Home BB
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 7 Power Control Flex eco!Booster
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home BB
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home BB
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini
- K Silent eco!Booster
- KHB 4-18 Battery
- KHB 4-18 Battery Set
- KHB 6 Battery
- KHB 6 Battery Set
- KHB 6 Plus Battery Set MJ
- PCL 3-18
- PCL 3-18 Battery Set
- PCL 4
- PCL 6
- Aparat de spălat cu presiune joasa KHB 4-18 Plus
- G 7.180
- K 2 Basic
- K 2 Car
- K 2 Compact
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Premium
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Car
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition OJ*EU
- K 3
- K 3 Compact
- K 3 Compact Car *EU
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car
- K 3 Full Control Home T150 *EU
- K 3 Full Control Home T350
- K 3 Home T 150
- K 3 Premium
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Home T150
- K 3 Premium Power Control Home
- K 4
- K 4 Basic Car
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM
- K 4 Compact UM Car *EU
- K 4 Full Control Car
- K 4 Full Control Home Wood
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car
- K 4 Power Control Car & Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Home
- K 4 Power Control Home Wood
- K 4 Premium *EU
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Silent Home
- K 5
- K 5 Home
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Home
- K 5 Power Control Home & Brush AE
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Smart Control
- K 5 Smart Control Home
- K 7
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Home
- K 7 Power
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Fle
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home FJ
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Home
- K 7 WCM Premium
- K Mini Plus
- K Premiun Home