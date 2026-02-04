Warehouse Floor Cleaner, 5gal

Warehouse Floor Cleaner is formulated for everyday warehouse concrete floor cleaning. Use on finished or unfinished concrete. (5-gal)

Specifications

Technical data

Packaging size (gal) 5
pH 10.5
Color Blue
Scent none
Foaming Low
Compatible machines

Part No.

8.698-107.0

Cleaner

Warehouse Floor Cleaner

Container Size

(1) Five gallon container

Part No.

8.698-108.0

Cleaner

Warehouse Floor Cleaner

Container Size

55 gallon container

Part No.

8.698-109.0

Cleaner

Warehouse Floor Cleaner

Container Size

575 gallon container