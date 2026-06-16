Agent de sablage, grossier, 25kg
Le grain 0,25-1,4 mm est très efficace sur l’acier, le granit, le béton poreux et le béton simili-pierre. Idéal aussi pour les travaux de décapage et de dérouillage.
Produit de sablage à grain grossier à base de scories de four de fonderie d'aluminium, conçu pour l'utilisation avec les systèmes et les pistolets de sablage de Kärcher. Ce produit de sablage minéral perdu, non hydrosoluble, de grain 0,25 à 1,4 millimètre, s'illustre lors du nettoyage par sablage, par exemple du béton alvéolé et lavé, du porphyre, du granit, de l'acier et des briques recuites. Grâce à sa forme angulaire, à son degré de dureté élevé (6 à 7 Mohs) et à son effet très abrasif, le matériau est parfaitement adapté au décapage des vernis, des peintures et de la rouille ainsi qu'au dépolissage, au grattage et au sablage.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (kg)
|25
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|1
|Poids emballage inclus (kg)
|25,2
Propriétés
- Pour l'utilisation avec les systèmes et les pistolets de sablage Kärcher
- Fabriqué à partir de silicium d’aluminium
- Granulation : 0,25 - 1,4 mm
- Dureté sur l’échelle Mohs : 6-7
- Pour l'élimination des salissures grossières sur les supports tels que l'acier, le granit, les briques recuites, le porphyre, le béton, le béton alvéolé et lavé
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
- D 17/15-4 St
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4 St
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 St
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp Plus
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C Edition Power Control *EU
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/15-4 MX Plus Classic
- HD 6/16-4 M Plus *EU
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4 St H
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 13/20 -4 St EU-I
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 13/35 De Tr1
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 9/50 De Tr1
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 St EU-I
- HDS 10/21-4 St Gas -EU-I
- HDS 1000 De Weed
- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- HDS 12/18-4 SXA
- HDS 12/18-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 18/18-4 S Classic
- HDS 6/15-4 C Classic
- HDS 6/15 C
- HDS 8/18-4 C Classic
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HD 10/21-4 S
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HWE 860
- HWE 13/21-42kW
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
- Dérouillement
- Nettoyage de matériel de coffrage
- Nettoyage de façades
- Dérouillement, enlèvement de graffitis