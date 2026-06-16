Schuimlans Advanced 1, 400 l/u - 600 l/u
Hoogwaardige en robuuste schuimlans Advanced 1 met verstelbare sproeivlak en body van Ecobrass. Geschikt voor Kärcher hogedrukreinigers met een debiet van 400 tot 600 l/h.
Vervaardigd van robuust en duurzaam Ecobrass voor hogedrukreiniging met agressieve reinigingsmiddelen: Onze schuimlans Advanced 1 valt op door zijn hoogwaardige uitrusting. Daarnaast is er een ergonomische en stabiele container voor reinigingsmiddelen met een extra gripoptie op de nek en een grote vulopening. De sproeivelden zijn flexibel instelbaar, en de precieze dosering van het reinigingsmiddel gebeurt in 3 stappen, precies zoals nodig is. Een geïntegreerd afsluitmechanisme voorkomt effectief onbedoelde aanpassing van de doseringseenheid. De schuimlans is geschikt voor Kärcher hogedrukreinigers zonder servosturing en heeft een debiet van 400 tot 600 l/h.
Specificaties
Technische gegevens
|Wateropbrengst (l/u)
|400 - 600
|Sproeiergrootte ( )
|38
|Max. druk (bar)
|300
|Dosering (%)
|1 - 2 - 4
|Tankinhoud (l)
|1
|Temperatuur (°C)
|max. 60
|Aansluitdraad
|EASY!Lock
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,8
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Onderdelen Schuimlans Advanced 1, 400 l/u - 600 l/u
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