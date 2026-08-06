Оборудван с литиево-йонни клетки, батерията осигурява стабилна работа и предотвратява саморазреждането, както и загубата на капацитет поради честото частично разреждане (ефект на паметта). В допълнение, оставащото време на работа, нивото на зареждане и капацитетът на батерията се показват непрекъснато на вградения LCD дисплей благодарение на иновативна технология Реално време. Батерията 18 V / 5.0 Ah е подходяща за използване във всички устройства от платформата 18 V Kärcher Battery Power.