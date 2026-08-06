Battery Power батерия 18/50
18 V / 5,0 Ah Battery Power сменяема батерия с иновативна технология Реално време включва LCD дисплей за показване на нивото на батерията. Подходяща за използване във всички устройства от платформата Kärcher Battery Power 18 V.
Оборудван с литиево-йонни клетки, батерията осигурява стабилна работа и предотвратява саморазреждането, както и загубата на капацитет поради честото частично разреждане (ефект на паметта). В допълнение, оставащото време на работа, нивото на зареждане и капацитетът на батерията се показват непрекъснато на вградения LCD дисплей благодарение на иновативна технология Реално време. Батерията 18 V / 5.0 Ah е подходяща за използване във всички устройства от платформата 18 V Kärcher Battery Power.
Характеристики и предимства
Иновативна технология Реално времеВграденият LCD дисплей показва оставащото време на работа, времето за зареждане и състоянието на зареждане по всяко време.
18 V Kärcher battery платформаЗа използване във всички устройства на 18 V акумумулаторна платформа на Kärcher За използване във всички 18 V Kärcher Battery Power+ устройства oт батерийната платформа.
Мощни литиево-йонни клеткиЛитиево-йонната батерия гарантира постоянна мощност, като в същото време предотвратява саморазреждането и ефекта на паметта.
Автоматичен режим на съхранение
- Удължава живота на елементите. - клетките
IPX 5 стандарт – защитена от пръски вода от всички посоки
- Надеждна защита по време на работа, когато се използват струи вода.
Ефикасно управление на температурата
- Висока производителност благодарение на ефективното отвеждане на топлината и интелигентното управление на батерията.
Интелигентно следене на елементите
- Предпазва батерията от претоварване, прегряване и дълбок разряд.
Здрав корпус
- Корпусите на батерията на Kärcher са изключително устойчиви на удар.
Спецификации
Технически данни
|Платформа на батерията
|18 V Платформа на батерията
|Вид батерия
|Сменяема литиево-йонна акумулаторна батерия.
|Напрежение (В)
|18
|Капацитет (Ач)
|5
|Енергия (Втч)
|90
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|0,768
|Тегло с опаковката (кг)
|0,903
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|134 x 88 x 73
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