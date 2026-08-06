Защо да имаш много, когато и една е достатъчна: 36 V / 5.0 Ah Battery Power сменяема батерия от Керхер може да се използва във всички устройства от платформата 36 V Kärcher Battery Power. Това спестява разходите за няколко батерии. Батерията работи постоянно с литиево-йонните си клетки. Саморазряда на батерията и загубата на капацитет поради честото частично разреждане (ефект на паметта) също са нещо в миналото. Иновативната технология Реално време с вграден LCD дисплей показва оставащото време на работа, нивото на зареждане и капацитета на батерията с един поглед. А благодарение на приятните меки части на корпуса, батерията не се плъзга дори на гладки или наклонени повърхности.