Battery Power батерия 36/50

36 V / 5.0 Ah Battery Power сменяема батерия с иновативна технология Реално време с LCD дисплей за показване на нивото на батерията. Подходяща за използване във всички устройства от платформата Kärcher Battery Power 36 V.

Защо да имаш много, когато и една е достатъчна: 36 V / 5.0 Ah Battery Power сменяема батерия от Керхер може да се използва във всички устройства от платформата 36 V Kärcher Battery Power. Това спестява разходите за няколко батерии. Батерията работи постоянно с литиево-йонните си клетки. Саморазряда на батерията и загубата на капацитет поради честото частично разреждане (ефект на паметта) също са нещо в миналото. Иновативната технология Реално време с вграден LCD дисплей показва оставащото време на работа, нивото на зареждане и капацитета на батерията с един поглед. А благодарение на приятните меки части на корпуса, батерията не се плъзга дори на гладки или наклонени повърхности.

Характеристики и предимства
Battery Power батерия 36/50: Иновативна технология Реално време
Иновативна технология Реално време
Вграденият LCD дисплей показва оставащото време на работа, времето за зареждане и състоянието на зареждане по всяко време.
Battery Power батерия 36/50: 36 V Kärcher battery платформа
36 V Kärcher battery платформа
За използване във всички устройства на 36 V акумумулаторна платформа на Kärcher. За използване във всички 36 V Kärcher Battery Power+ устройства oт батерийната платформа.
Battery Power батерия 36/50: Мощни литиево-йонни клетки
Мощни литиево-йонни клетки
Литиево-йонната батерия гарантира постоянна мощност, като в същото време предотвратява саморазреждането и ефекта на паметта.
Автоматичен режим на съхранение
  • Удължава живота на елементите. - клетките
IPX 5 стандарт – защитена от пръски вода от всички посоки
  • Надеждна защита по време на работа, когато се използват струи вода.
Ефикасно управление на температурата
  • Висока производителност благодарение на ефективното отвеждане на топлината и интелигентното управление на батерията.
Интелигентно следене на елементите
  • Предпазва батерията от претоварване, прегряване и дълбок разряд.
Здрав корпус
  • Корпусите на батерията на Kärcher са изключително устойчиви на удар.
Спецификации

Технически данни

Платформа на батерията 36 V Платформа на батерията
Вид батерия Сменяема литиево-йонна акумулаторна батерия.
Напрежение (В) 36
Капацитет (Ач) 5
Енергия (Втч) 180
Цвят черен
Тегло (кг) 1,505
Тегло с опаковката (кг) 1,742
Размери (Д × Ш × В) (мм) 134 x 88 x 118
Battery Power батерия 36/50
Battery Power батерия 36/50

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