Battery Power батерия 36/50
36 V / 5.0 Ah Battery Power сменяема батерия с иновативна технология Реално време с LCD дисплей за показване на нивото на батерията. Подходяща за използване във всички устройства от платформата Kärcher Battery Power 36 V.
Защо да имаш много, когато и една е достатъчна: 36 V / 5.0 Ah Battery Power сменяема батерия от Керхер може да се използва във всички устройства от платформата 36 V Kärcher Battery Power. Това спестява разходите за няколко батерии. Батерията работи постоянно с литиево-йонните си клетки. Саморазряда на батерията и загубата на капацитет поради честото частично разреждане (ефект на паметта) също са нещо в миналото. Иновативната технология Реално време с вграден LCD дисплей показва оставащото време на работа, нивото на зареждане и капацитета на батерията с един поглед. А благодарение на приятните меки части на корпуса, батерията не се плъзга дори на гладки или наклонени повърхности.
Характеристики и предимства
Иновативна технология Реално времеВграденият LCD дисплей показва оставащото време на работа, времето за зареждане и състоянието на зареждане по всяко време.
36 V Kärcher battery платформаЗа използване във всички устройства на 36 V акумумулаторна платформа на Kärcher. За използване във всички 36 V Kärcher Battery Power+ устройства oт батерийната платформа.
Мощни литиево-йонни клеткиЛитиево-йонната батерия гарантира постоянна мощност, като в същото време предотвратява саморазреждането и ефекта на паметта.
Автоматичен режим на съхранение
- Удължава живота на елементите. - клетките
IPX 5 стандарт – защитена от пръски вода от всички посоки
- Надеждна защита по време на работа, когато се използват струи вода.
Ефикасно управление на температурата
- Висока производителност благодарение на ефективното отвеждане на топлината и интелигентното управление на батерията.
Интелигентно следене на елементите
- Предпазва батерията от претоварване, прегряване и дълбок разряд.
Здрав корпус
- Корпусите на батерията на Kärcher са изключително устойчиви на удар.
Спецификации
Технически данни
|Платформа на батерията
|36 V Платформа на батерията
|Вид батерия
|Сменяема литиево-йонна акумулаторна батерия.
|Напрежение (В)
|36
|Капацитет (Ач)
|5
|Енергия (Втч)
|180
|Цвят
|черен
|Тегло (кг)
|1,505
|Тегло с опаковката (кг)
|1,742
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|134 x 88 x 118
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