Le canon à mousse est l'accessoire idéal pour projeter une mousse épaisse et couvrante sur toutes les surfaces que vous souhaitez nettoyer sans effort. Il vous permettra de venir à bout de la saleté incrustée sur votre voiture, moto, terrasse, façade en pierre ou encore vos vitres. Sa conception ingénieuse permet d'intégrer le détergent directement dans un réservoir de 600 ml qui se fixe sur la lance de votre nettoyeur haute pression. Un jeu d'enfant ! Ce canon à mousse a été pensé pour vous offrir une expérience optimale : le dosage du détergent se règle facilement pour s'adapter à vos besoins, sa buse a été spécialement conçue pour créer une mousse de qualité supérieure par rapport aux anciens modèles, son réservoir amovible se remplit en un clin d'œil et son angle de projection est ajustable à l'horizontale comme à la verticale pour un confort d'utilisation sans égal.