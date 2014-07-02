Canon à mousse FJ 0,6 l.
Le canon à mousse permet de projeter de la mousse avec puissance pour nettoyer sans efforts les surfaces telles que les véhicules, motos, vitres, pierre, etc.
Le canon à mousse est l'accessoire idéal pour projeter une mousse épaisse et couvrante sur toutes les surfaces que vous souhaitez nettoyer sans effort. Il vous permettra de venir à bout de la saleté incrustée sur votre voiture, moto, terrasse, façade en pierre ou encore vos vitres. Sa conception ingénieuse permet d'intégrer le détergent directement dans un réservoir de 600 ml qui se fixe sur la lance de votre nettoyeur haute pression. Un jeu d'enfant ! Ce canon à mousse a été pensé pour vous offrir une expérience optimale : le dosage du détergent se règle facilement pour s'adapter à vos besoins, sa buse a été spécialement conçue pour créer une mousse de qualité supérieure par rapport aux anciens modèles, son réservoir amovible se remplit en un clin d'œil et son angle de projection est ajustable à l'horizontale comme à la verticale pour un confort d'utilisation sans égal.
Caractéristiques et avantages
Réservoir avec une capacité de 0.6 litres
- Pour une longue utilisation sans remplissage
Remplacement facile de différents détergents
- Facile à utiliser
Mousse puissante et adhérente
- Nettoyage sans efforts de tous types de surfaces
Dosage de détergent
- La consommation du détergent dépend de l'utilisation
Réservoir du détergent transparent
- Contenu toujours visible
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Anthracite
|Poids (kg)
|0,2
|Poids avec emballage (kg)
|0,3
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|93 x 201 x 184
|Compatibilité
|Adaptateur M (2.643-950.0) requis pour les poignées pistolet produites avant 2010 (poignées pistolet M, 96, 97)
Videos
Appareils compatibles
Produits à la gamme
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Classic Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 FJ BB
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Smart Control Flex
- K 6 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex eco!Booster
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ *EU
- K 7 WCM FJ Home BB
- K Mini
- K Silent eco!Booster
- K2 (avec batterie amovible)
- K 5 Premium Power Control Suction Kit
- K 7 Premium Smart Control Home
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Véhicules
- Jardin d'hiver
- Motos et scooters
- Terrasses
- Stores vénitiens/volets roulants
- Chemins
- Allées, entrées de garage
- Murs de jardin et de pierre
- Mobil-homes
Trouver des pièces détachées d'origine Canon à mousse FJ 0,6 l.
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.