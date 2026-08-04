Insert de buse taraudage trapézoïdal HDS
Spécifications
Données techniques
|Filetage du raccord
|M22 x 1,5
|Poids avec emballage (kg)
|0,2
Appareils compatibles
Produits à la gamme
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 8/20 G
- HD 8/23 G Classic
- HD 9/18-4M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 MX+ Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus