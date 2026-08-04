Injecteurs de détergent pour haute pression (sans buses)

Dosage de détergent de 3 à 5 % en haute pression.

Spécifications

Données techniques

Filetage du raccord M22 x 1,5
Poids avec emballage (kg) 0,9
Appareils compatibles
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Accessoires
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