Lance pour accès difficile

Lance coudée extra longue (env. 1 m) pour pouvoir nettoyer sans peine les endroits difficiles à atteindre, tels que les gouttières ou les châssis de véhicule.

La lance coudée est une lance extra longue (env. 1 m) pour le nettoyage des endroits difficiles d'accès tels que les gouttières et les châssis de véhicule. Elle convient pour tous les nettoyeurs haute pression du K 2 au K 7.

Caractéristiques et avantages
Lance coudée extra longue (env. 1 m)
  • Nettoyage facile dans des endroits difficilement accessibles, comme le tuyau d'écoulement ou le châssis de voiture.
Nettoyage puissant en combinaison avec un nettoyeur haute pression
  • Meilleur enlèvement des salissures et nettoyage efficace.
Haute pression - jet plat
  • Nettoie de manière égale et élimine la salissure tenace
Spécifications

Données techniques

Couleur Noir
Poids (kg) 0,5
Poids avec emballage (kg) 0,6
Dimensions (L × l × H) (mm) 930 x 43 x 116
Domaines d'utilisation
  • Les châssis de voitures
  • Endroits difficiles d’accès (coins, jointures, fentes, etc.)
  • Poubelles
  • Robinets d'eau
  • Garde-boue
  • Nettoyage des tonneaux.
  • Escaliers
Trouver des pièces détachées d'origine Lance pour accès difficile

Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.