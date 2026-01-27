Rallonge de lance 0,4 m

Rallonge de lance de 40 cm. Elle permet un nettoyage efficace des endroits difficilement accessibles. Compatible avec tous les accessoires Kärcher.

Rallonge de lance du longueur de 40 cm. Elle permet un nettoyage efficace des endroits difficilement accessibles et donne une amplitude de travail plus importante. Compatible avec tous les accessoires Kärcher. Idéal pour travailler avec plus de recul ou atteindre des endroits situés en hauteur.

Caractéristiques et avantages
Lance avec extension 0,4m
  • Pour nettoyer des endroits difficiles d'accès
Design compact
  • Extension du champs d'action pour une flexibilité plus importante
  • Facile à utiliser
Spécifications

Données techniques

Couleur Noir
Poids (kg) 0,3
Poids avec emballage (kg) 0,3
Dimensions (L × l × H) (mm) 446 x 45 x 45
Domaines d'utilisation
  • Endroits difficiles d’accès (coins, jointures, fentes, etc.)
Trouver des pièces détachées d'origine Rallonge de lance 0,4 m

Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.