Set Battery Power 18/50
Pack Batterie POWER 18 V 5 Ah et chargeur rapide Kärcher avec écran LCD pour visualiser le temps de batterie restant (min), sa capacité (%).
Batterie POWER 18 V 5 Ah Kärcher avec écran LCD pour visualiser le temps de batterie restant (min), sa capacité (%) et l’état de charge en temps réel. Prise en main confortable grâce aux grips antidérapants, écran rotatif s’ajustant automatiquement. Performance constante grâce au Lithium Ion. Chargeur rapide pour batteries POWER 18 V Kärcher (2,5 Ah et 5 Ah). Permet de réutiliser rapidement la batterie pour reprendre le nettoyage.
Caractéristiques et avantages
Technologie temps réel innovanteL'écran LCD qui indique l'autonomie en temps réel en minute et en %, également le temps de charge restant de la batterie en minute
Batterie interchangeable 18 VPour une utilisation avec tous les appareils Kärcher sans fil 18 V.
Chargeur rapide 18 VPermet de charger la batterie 18V/5Ah à 80% en 94 minutes
Cellules lithium-ion performantes
- Pas d'effet de mémoire ce qui offre un rendement cosntant de la batterie
Mode de stockage
- Durée de vie accrue des cellules
Étanche aux projections d'eau, protection IPX5
- Utilisation en toute sécurité même en cas de projections d'eau
Gestion efficace de la température
- Pour des performances élevées même en cas de forte solicitation de la batterie
Cellules intelligentes
- Protection contre la surcharge, la surchaufe et la décharge totale
Support mural
- Pour accrocher facilement le chargeur au mur
Boîtier robuste
- Les boîtiers de batterie Kärcher sont particulièrement résistants aux chocs.
Spécifications
Données techniques
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 18 V
|Type de batterie
|Batterie interchangeable Lithium-ion
|Tension (V)
|18
|Capacité (Ah)
|5
|Temps de charge avec chargeur rapide
|
Batterie Power 18 V / 5 Ah:
94 min (80 %) / 143 min (100 %)
|Courant de charge (A)
|2,5
|Tension (raccordement secteur chargeur) (V)
|100 - 240
|Fréquence (raccordement secteur chargeur) (Hz)
|50 - 60
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|1,4
|Poids avec emballage (kg)
|1,8
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|184 x 133 x 147
Inclus dans la livraison
- Batterie: Batterie Power 18 V / 5 Ah (1 pièce)
- Chargeur: chargeur rapide Battery Power 18 V (1 pièce)
Videos
Appareils compatibles
Produits à la gamme
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- KHB 4-18 (sans batterie)
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- Taille-haies HGE 3-18 (avec batterie amovible)
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