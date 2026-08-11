Set Battery Power 18/50

Pack Batterie POWER 18 V 5 Ah et chargeur rapide Kärcher avec écran LCD pour visualiser le temps de batterie restant (min), sa capacité (%).

Batterie POWER 18 V 5 Ah Kärcher avec écran LCD pour visualiser le temps de batterie restant (min), sa capacité (%) et l’état de charge en temps réel. Prise en main confortable grâce aux grips antidérapants, écran rotatif s’ajustant automatiquement. Performance constante grâce au Lithium Ion. Chargeur rapide pour batteries POWER 18 V Kärcher (2,5 Ah et 5 Ah). Permet de réutiliser rapidement la batterie pour reprendre le nettoyage.

Caractéristiques et avantages
Set Battery Power 18/50: Technologie temps réel innovante
Technologie temps réel innovante
L'écran LCD qui indique l'autonomie en temps réel en minute et en %, également le temps de charge restant de la batterie en minute
Set Battery Power 18/50: Batterie interchangeable 18 V
Batterie interchangeable 18 V
Pour une utilisation avec tous les appareils Kärcher sans fil 18 V.
Set Battery Power 18/50: Chargeur rapide 18 V
Chargeur rapide 18 V
Permet de charger la batterie 18V/5Ah à 80% en 94 minutes
Cellules lithium-ion performantes
  • Pas d'effet de mémoire ce qui offre un rendement cosntant de la batterie
Mode de stockage
  • Durée de vie accrue des cellules
Étanche aux projections d'eau, protection IPX5
  • Utilisation en toute sécurité même en cas de projections d'eau
Gestion efficace de la température
  • Pour des performances élevées même en cas de forte solicitation de la batterie
Cellules intelligentes
  • Protection contre la surcharge, la surchaufe et la décharge totale
Support mural
  • Pour accrocher facilement le chargeur au mur
Boîtier robuste
  • Les boîtiers de batterie Kärcher sont particulièrement résistants aux chocs.
Spécifications

Données techniques

Plateforme de batterie Plateforme de batterie 18 V
Type de batterie Batterie interchangeable Lithium-ion
Tension (V) 18
Capacité (Ah) 5
Temps de charge avec chargeur rapide Batterie Power 18 V / 5 Ah:
94 min (80 %) / 143 min (100 %)
Courant de charge (A) 2,5
Tension (raccordement secteur chargeur) (V) 100 - 240
Fréquence (raccordement secteur chargeur) (Hz) 50 - 60
Couleur Noir
Poids (kg) 1,4
Poids avec emballage (kg) 1,8
Dimensions (L × l × H) (mm) 184 x 133 x 147

Inclus dans la livraison

  • Batterie: Batterie Power 18 V / 5 Ah (1 pièce)
  • Chargeur: chargeur rapide Battery Power 18 V (1 pièce)
Set Battery Power 18/50
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