Tuyau Performance Plus 15 mm (5/8") - 25m
Le tuyau d'arrosage de qualité de Kärcher : le nouveau Performance Plus 5/8" d'une longueur de 25 m. Flexible et extrêmement résistant à la flexion pour un débit d'eau constant. Pression d'éclatement 40 bar.
L'outil hautes performances par excellence pour l'arrosage : le tuyau d'arrosage de qualité Performance Plus 5/8" d'une longueur de 25 mètres – idéal pour l'arrosage des espaces et jardins de petite et moyenne superficies. Fabriqué en tissu haut de gamme et multicouche au toucher optimisé : la couche extérieure anti-UV résiste aux intempéries et protège le matériau tandis que la couche intermédiaire opaque empêche la formation d'algues dans le tuyau. En outre, le tuyau offre une prise en main sensiblement améliorée et est particulièrement robuste, flexible et extrêmement résistant à la flexion – pour un débit d'eau constant. Même les températures entre −20 et +60 °C ne risquent pas d'endommager le tuyau de qualité. Sa pression d'éclatement est de 40 bar. Étant donné que le tuyau durable est exempt de phtalates (< 0,1 %), de cadmium, de baryum et de plomb, il ne présente aucun risque pour la santé non plus. Ce tuyau d'arrosage est assorti d'une garantie de quinze ans.
Caractéristiques et avantages
Tissu multicouche haut de gamme
- Flexibilité et résistance à la flexion pour la garantie d'un débit d'eau constant.
25 mètres
- Pour l'arrosage des espaces et jardins de moyenne et grande superficies.
Convient jusqu'à une pression de 40 bar grâce au tissu de qualité à paroi épaisse
- Résistant
Flexible d'arrosage facile à utiliser avec couche résistance à la pression
- Pour une prise en main facile.
Grande plage de températures d'utilisation de –20 à +60 °C
- Tuyau de qualité.
Couche intermédiaire impénétrable à la lumière évitant la croissance d'algues dans le flexible
- Pour une durée de vie particulièrement élevée.
Tuyau d'arrosage de qualité exempt de phtalates (< 0,1 %), de cadmium, de baryum et de plomb
- Innofensif pour la santé et l'environnement
Couche extérieure anti-UV
- Extrêmement résistant aux intempéries.
Garantie de 15 ans
- Longévité et exigences élevées en matière de qualité.
Spécifications
Données techniques
|Diamètre
|5/8″
|Longueur de flexible (m)
|25
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|4
|Poids avec emballage (kg)
|4
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|360 x 360 x 115
Appareils compatibles
Produits à la gamme
- K 2 Horizontal
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Premium FJ BB
- K 2 Premium FJ Home BB
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 3 Car & Home
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 5 FJ BB
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Smart Control Flex
- K 7 Power Flex
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex eco!Booster
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ *EU
- K 7 WCM FJ Home BB
- K Mini
- K Silent eco!Booster
- K2 (avec batterie amovible)
- KHB 6 (avec batterie amovible)
- KHB 6 (sans batterie amovible)
- KHB 4-18 (avec batterie)
- KHB 4-18 (sans batterie)
- KHB 4-18 Plus avec batterie
- K 3 Power Control Home
- K 4 Power Control Home
- K 5 Premium Power Control Suction Kit
- K 7 Premium Smart Control Home
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Arrosage
- Pour l'arrosage des jardinières
- Pour l'arrosage des plantes ornementales (petits parterres, des plantes individuelles ou en pot)
- Appareils et outils de jardinage