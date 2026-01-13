Tuyau Performance Plus 15 mm (5/8") - 50m
Le tuyau d'arrosage Performance Plus 5/8" d'une longueur de 50 m est composé d'un tissu multicouche particulièrement robuste. Flexible et extrêmement résistant à la flexion pour un débit d'eau constant.
Son tissu haut de gamme et multicouche au toucher optimisé rend le nouveau tuyau d'arrosage Performance Plus de Kärcher particulièrement robuste, flexible et extrêmement résistant à la flexion. Ainsi, le tuyau permet un débit d'eau constant tout en offrant une prise en main sensiblement améliorée. La couche extérieure anti-UV résiste aux intempéries et protège le matériau du tuyau d'arrosage d'une longueur de 50 mètres tandis que la couche intermédiaire opaque empêche la formation d'algues dans le tuyau. Avec un diamètre de 5/8", le nouveau produit de Kärcher se caractérise par ailleurs par une plage de températures d'utilisation étendue de −20 à +60 °C et par une pression d'éclatement de 40 bar. De plus, le tuyau de qualité durable est exempt de phtalates (< 0,1 %), de cadmium, de baryum et de plomb ; par conséquent, il ne présente aucun risque pour la santé. Avec une longueur de 50 mètres, le Performance Plus 5/8" est idéal pour l'arrosage des espaces et jardins de moyenne et grande superficies. Kärcher accorde une garantie de quinze ans sur ce produit.
Caractéristiques et avantages
Tissu multicouche haut de gamme
- Flexibilité et résistance à la flexion pour la garantie d'un débit d'eau constant.
50 mètres
- Pour l'arrosage des espaces et jardins de moyenne et grande superficies.
Convient jusqu'à une pression de 40 bar grâce au tissu de qualité à paroi épaisse
- Résistant
Flexible d'arrosage facile à utiliser avec couche résistance à la pression
- Pour une prise en main facile.
Grande plage de températures d'utilisation de –20 à +60 °C
- Tuyau de qualité.
Couche intermédiaire impénétrable à la lumière évitant la croissance d'algues dans le flexible
- Pour une durée de vie particulièrement élevée.
Tuyau d'arrosage de qualité exempt de phtalates (< 0,1 %), de cadmium, de baryum et de plomb
- Innofensif pour la santé et l'environnement
Couche extérieure anti-UV
- Extrêmement résistant aux intempéries.
Garantie de 15 ans
- Longévité et exigences élevées en matière de qualité.
Spécifications
Données techniques
|Diamètre
|5/8″
|Longueur de flexible (m)
|50
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|8
|Poids avec emballage (kg)
|8
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|390 x 390 x 190
Appareils compatibles
Produits à la gamme
- K 2 Horizontal
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Premium FJ BB
- K 2 Premium FJ Home BB
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 3 Car & Home
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 5 FJ BB
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Smart Control Flex
- K 7 Power Flex
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex eco!Booster
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ *EU
- K 7 WCM FJ Home BB
- K Mini
- K Silent eco!Booster
- K2 (avec batterie amovible)
- KHB 6 (avec batterie amovible)
- KHB 6 (sans batterie amovible)
- KHB 4-18 (avec batterie)
- KHB 4-18 (sans batterie)
- KHB 4-18 Plus avec batterie
- K 3 Power Control Home
- K 4 Power Control Home
- K 5 Premium Power Control Suction Kit
- K 7 Premium Smart Control Home
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Arrosage
- Pour l'arrosage des jardinières
- Pour l'arrosage des plantes ornementales (petits parterres, des plantes individuelles ou en pot)
- Appareils et outils de jardinage
- Pour l'arrosage de tous types de jardin