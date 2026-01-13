Son tissu haut de gamme et multicouche au toucher optimisé rend le nouveau tuyau d'arrosage Performance Plus de Kärcher particulièrement robuste, flexible et extrêmement résistant à la flexion. Ainsi, le tuyau permet un débit d'eau constant tout en offrant une prise en main sensiblement améliorée. La couche extérieure anti-UV résiste aux intempéries et protège le matériau du tuyau d'arrosage d'une longueur de 50 mètres tandis que la couche intermédiaire opaque empêche la formation d'algues dans le tuyau. Avec un diamètre de 5/8", le nouveau produit de Kärcher se caractérise par ailleurs par une plage de températures d'utilisation étendue de −20 à +60 °C et par une pression d'éclatement de 40 bar. De plus, le tuyau de qualité durable est exempt de phtalates (< 0,1 %), de cadmium, de baryum et de plomb ; par conséquent, il ne présente aucun risque pour la santé. Avec une longueur de 50 mètres, le Performance Plus 5/8" est idéal pour l'arrosage des espaces et jardins de moyenne et grande superficies. Kärcher accorde une garantie de quinze ans sur ce produit.