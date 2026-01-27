Le Performance Premium 5/8" de la marque Kärcher n'est pas un tuyau d'arrosage ordinaire. Fabriqué à partir d'un tissu innovant et doté de la technologie anti-torsion Kärcher Premium, il offre un maximum de robustesse, de flexibilité et de résistance à la flexion. De cette façon, le tuyau garantit un débit d'eau constant lors de l'arrosage des espaces et jardins de moyenne et grande superficies. En outre, la couche extérieure anti-UV résiste aux intempéries et protège le matériau, tandis que la couche intermédiaire opaque empêche la formation d'algues dans le tuyau. C'est pour ces raisons que Kärcher offre pas moins de 18 ans de garantie. Le tuyau Performance Premium de 50 mètres de long convainc également en matière de santé et de durabilité étant donné qu'il est exempt de phtalates (< 0,1 %), de cadmium, de baryum et de plomb. Ses caractéristiques de performance comprennent en outre une pression d'éclatement de 35 bar ainsi qu'une plage de températures d'utilisation étendue de −20 à +60 °C.