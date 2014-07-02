Ακροφύσιο από βόριο καρβιδίου, για μηχανήματα έως 1.000 λίτρα/ώρα

(Επιπλέον των πακέτων ακροφυσίων. Ιδιαίτερα ανθεκτικό ακροφύσιο για συνεχή λειτουργία)

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Σύνδεση με σπείρωμα M22 x 1,5
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,2
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