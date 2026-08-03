FR 30

Έως 10 φορές μεγαλύτερη απόδοση επιφάνειας σε σύγκριση με τον συμβατικό ψεκαστήρα υψηλής πίεσης. Πλαστική θήκη για βέλτιστη δυνατότητα ελιγμών, διπλό κεραμικό ρουλεμάν για περισσότερες ώρες εργασίας, εύκαμπτη ένωση σύνδεσης για βέλτιστο χειρισμό και ενσωματωμένη θέση αποθήκευσης. Πρέπει να παραγγείλετε ξεχωριστά το κιτ ακροφυσίου για συγκεκριμένο μηχάνημα. Μέγ. 180 bar / 850 λίτρα/ώρα / 60°C.