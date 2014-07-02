Λεπτό φίλτρο νερού, 100 μm, R 1"
Τοποθετείται στην είσοδο του μηχανήματος 150 øm
Λεπτό φίλτρο νερού με πλέγμα 100 μm, κατάλληλο για θερμοκρασίες έως 60°C. Προστατεύει το μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης από τα σωματίδια ρύπων που περιέχει το νερό. Συνδέεται σε μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης. Ρυθμός ροής νερού έως 1.200 λίτρα/ώρα. Σύνδεσμος 1".
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Παροχή νερού (Inch)
|1″
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,4
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/13 E Classic
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/20-4*KAP