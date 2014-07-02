Σετ υδραμμοβολής

Το ειδικό εξάρτημα υδραμμοβολής και η χρήση άμμου απομακρύνουν την σκουριά ή το παλιό χρώμα από κάγκελα, ψησταριές ή οποιαδήποτε επιφάνεια. Για τα Καταναλωτικά Πλυστικά Μηχανήματα Kärcher.

Σετ αμμοβολής και υδραμμοβολής για την απομάκρυνση της σκόνης, της μπογιάς και των επίμονων ρύπων με τη χρήση λειαντικού της Kärcher. Κατάλληλη για όλα τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης οικιακής χρήσης Kärcher των σειρών K2 – K7.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Αμμοβολή και υδραμμοβολή με τη χρήση πλυστικού μηχανήματος υψηλής πίεσης
  • Βελτιωμένη ισχύς καθαρισμού.
Εξαιρετικά ισχυρό
  • Αφαιρεί τη σκουριά, τις βαφές και τους επίμονους ρύπους.
Πλήρης καθαριστική ισχύς
  • Στοχευμένος καθαρισμός επίμονων ρύπων.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Χρώμα μαύρο
Βάρος (kg) 1,2
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 1,3
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 525 x 110 x 100
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
  • Για την αφαίρεση της σκουριάς και των βαφών.
  • Ακόμη και επίμονοι ρύποι