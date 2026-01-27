PressurePro Foam Cleaner, alkaline RM 58, 20l
Removes stubborn grease, oil and protein stains as well as food residue on tiles and containers. Long contact time thanks to foam blanket.
The particularly alkaline PressurePro Foam Cleaner RM 58 from Kärcher, which is designed for removing production residue containing grease or protein, is ideal for cleaning applications in the meat, fish and delicatessen trades. The highly active, foaming and hygienic cleaning concentrate for use with high-pressure cleaners creates a stable foam blanket that adheres very well even to vertical surfaces, unfolds intensive cleaning power and yet is easy to rinse off. It also effortlessly removes typical contamination in the food industry, for example flour, gluten, semolina, wine, juice or beer. With the PressurePro RM 57, RM 58 and RM 59, Kärcher offers a range of foam cleaners for high-pressure applications in food-processing trades, gastronomy kitchens, catering, canteens, large kitchens, butchery shops, abattoirs and bakeries with a HACCP conformity certificate from Institut Fresenius. Depending on requirements and the purpose of use, they are suitable for cleaning surfaces, walls, floors, transport straps, machines, devices, boxes, food tanks and barrels as well as cold stores.
Specifications
Technical data
|Packaging size (l)
|20
|Packaging unit (Piece(s))
|1
|pH value
|13,1
|Weight (kg)
|21,3
|Weight incl. packaging (kg)
|22,2
|Dimensions (L × W × H) (mm)
|260 x 237 x 430
Videos
Compatible machines
- 1-litre cleaning agent container for cup foam lance
- 1-litre cleaning agent container for cup foam lance advanced
- 1-litre cleaning agent container for cup foam lance basic
- Cup foam lance Advanced
- Cup foam lance Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h
- Cup foam lance Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h
- Cup foam lance Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h
- Cup foam lance Basic 1, 350 l/h - 600 l/h
- Cup foam lance Basic 2, 700 l/h - 800 l/h
- Cup foam lance Basic 3, 900 l/h - 2500 l/h
- Cup foam lance DUO Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h
- Cup foam lance DUO Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h
- Cup foam lance DUO Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h
- Cup foam lance, 1200 l/h -
- Easy Foam Set
- Easy Foam Set with RM injector
- Foam lance TR 400-600 L/H, 400 l/h - 600 l/h
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4 St
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 St
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 17/15-4 St
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 St
- HD 25/15-4 St Classic
- HD 4/10 EX Plus Classic
- HD 4/11 C Bp Pack Plus
- HD 4/11 C Bp Plus
- HD 5/11 Cage Classic
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 C Plus + FR
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 G Classic
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/15-4 MX Plus Classic
- HD 6/16-4 M Cage
- HD 7/10 CXF
- HD 7/10 CXF with cleaning agent injector and nozzle kit
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16-4 MXA Kfz
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 7/20 G Classic
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus Agri
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4 St H
- HD 8/20 G
- HD 8/23 G Classic
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HD 9/25 G Classic
- HDS 10/21 -4 St EU-I
- HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De Weed
- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SXA
- HDS 13/20 -4 St EU-I
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 13/35 De Tr1
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/12 C
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 CX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/14-4 CX
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/12-4 M
- HDS 7/12-4 MX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 7/16 CXA
- HDS 8/17 C
- HDS 8/17 CX
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS 9/50 De Tr1
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
- HWE 13/21-42kW
- HWE 860
- Inno Foam Set
- Inno Foam Set HD 7/10 CXF with cleaning agent injector and nozzle kit
- Inno Foam Set with detergent injector
- Two-litre cleaning agent container for DUO Advanced foam lance
Application areas
- Milk kitchens
- Surface cleaning
- Walls, tiles
- Food tankers
- Stable cleaning