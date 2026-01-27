PressurePro Foam Cleaner, neutral RM 57, 20l
Gentle, neutral foam cleaning agent for oil, grease and protein contamination. Stable foam blanket enhances cleaning power and is easily rinsed away.
Thanks to its neutral pH value and gentle properties, our PressurePro Foam Cleaner RM 57 is suitable for thorough yet gentle cleaning on virtually all surfaces. It forms a stable foam blanket with an outstanding cleaning performance that is nevertheless easy to rinse off. It reliably removes typical contamination in food-processing areas, for example residues of oil, grease, proteins, flour, gluten, semolina, wine, juice or beer. With the PressurePro RM 57, RM 58 and RM 59, Kärcher offers a range of foam cleaners for high-pressure applications in food-processing trades, gastronomy kitchens, catering, canteens, large kitchens, butchery shops, abattoirs and bakeries with a HACCP conformity certificate from Institut Fresenius. Depending on requirements and the purpose of use, they are suitable for cleaning surfaces, walls, floors, transport straps, machines, devices, boxes, food tanks and barrels as well as cold stores.
Specifications
Technical data
|Packaging size (l)
|20
|Packaging unit (Piece(s))
|1
|pH value
|6,7
|Weight (kg)
|20,4
|Weight incl. packaging (kg)
|21,6
|Dimensions (L × W × H) (mm)
|260 x 237 x 430
Compatible machines
- 1-litre cleaning agent container for cup foam lance
- 1-litre cleaning agent container for cup foam lance advanced
- 1-litre cleaning agent container for cup foam lance basic
- Cup foam lance Advanced
- Cup foam lance Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h
- Cup foam lance Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h
- Cup foam lance Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h
- Cup foam lance Basic 1, 350 l/h - 600 l/h
- Cup foam lance Basic 2, 700 l/h - 800 l/h
- Cup foam lance Basic 3, 900 l/h - 2500 l/h
- Cup foam lance DUO Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h
- Cup foam lance DUO Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h
- Cup foam lance DUO Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h
- Cup foam lance, 1200 l/h -
- Easy Foam Set
- Easy Foam Set with RM injector
- Foam lance TR 400-600 L/H, 400 l/h - 600 l/h
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4 St
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 St
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 17/15-4 St
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 St
- HD 25/15-4 St Classic
- HD 4/10 EX Plus Classic
- HD 4/11 C Bp Pack Plus
- HD 4/11 C Bp Plus
- HD 5/11 Cage Classic
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 C Plus + FR
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 G Classic
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/15-4 MX Plus Classic
- HD 6/16-4 M Cage
- HD 7/10 CXF
- HD 7/10 CXF with cleaning agent injector and nozzle kit
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16-4 MXA Kfz
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 7/20 G Classic
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus Agri
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4 St H
- HD 8/20 G
- HD 8/23 G Classic
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HD 9/25 G Classic
- HDS 10/21 -4 St EU-I
- HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De Weed
- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SXA
- HDS 13/20 -4 St EU-I
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 13/35 De Tr1
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/12 C
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 CX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/14-4 CX
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/12-4 M
- HDS 7/12-4 MX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 7/16 CXA
- HDS 8/17 C
- HDS 8/17 CX
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS 9/50 De Tr1
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
- HWE 13/21-42kW
- HWE 860
- Inno Foam Set
- Inno Foam Set HD 7/10 CXF with cleaning agent injector and nozzle kit
- Inno Foam Set with detergent injector
- Two-litre cleaning agent container for DUO Advanced foam lance
Application areas
- Milk kitchens
- Surface cleaning
- Large-scale kitchens
- Stable cleaning