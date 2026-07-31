Batteria 18/25 - compatibile con tutte le macchina con batteria 18V

Batteria sostituibile agli ioni di litio da 18 V / 2.5 Ah con innovativa tecnologia Real Time e display LCD per visualizzare lo stato della batteria. Adatto su dispositivi Kärcher da 18V.

Lo stato della batteria può essere visualizzato grazie all'innovativa tecnologia Real Time: il display LCD integrato mostra la durata residua, lo stato di carica e la capacità della batteria,a seconda del dispositivo utilizzato. Le celle agli ioni di litio garantiscono prestazioni costanti e impediscono l'autoscarica e l'effetto memoria (perdita di capacità dovuta a frequenti scariche parziali). Comodi elementi del rivestimento soft touch impediscono alla batteria di scivolare su superfici lisce e inclinate. La batteria intercambiabile agli ioni di litio di Kärcher 18 V /2.5 Ah può essere utilizzata su tutti i dispositivi con la piattaforma per batteria Kärcher 18 V.

Caratteristiche e vantaggi
Batteria 18/25 - compatibile con tutte le macchina con batteria 18V: Tecnologia innovativa in tempo reale
Tecnologia innovativa in tempo reale
Lo schermo LCD integrato mostra in ogni momento l'autonomia residua, il tempo di ricarica rimanente e lo stato di carica.
Batteria 18/25 - compatibile con tutte le macchina con batteria 18V: Piattaforma batteria Kärcher da 18 V
Piattaforma batteria Kärcher da 18 V
Compatibile con tutti i dispositivi con piattaforma a batteria Kärcher Battery Power da 18 V. Compatibile con tutti i dispositivi con piattaforma a batteria Kärcher Battery Power+ da 18 V.
Batteria 18/25 - compatibile con tutte le macchina con batteria 18V: Potenti celle agli ioni di litio
Potenti celle agli ioni di litio
La batteria agli ioni di litio garantisce un'erogazione di energia costante, prevenendo al contempo l'autoscarica e l'effetto memoria.
Modalità di memorizzazione automatica
  • Prolunga la durata delle celle degli ioni di litio.
Grado di protezione IPX 5 - protetto contro getti d'acqua da tutte le direzioni
  • Protezione affidabile durante i lavori con acqua.
Gestione efficiente della temperatura
  • Prestazioni eccellenti grazie a un efficiente sistema di dissipazione del calore e a una gestione intelligente della batteria.
Monitoraggio intelligente delle cellule
  • Protegge la batteria da sovraccarico, surriscaldamento e scarica profonda.
Robusto involucro
  • Gli involucri delle batterie Kärcher sono estremamente resistenti agli urti.
Specifiche

Dati tecnici

Piattaforma della batteria piattaforma a batteria da 18 V
Tipo di batteria batteria scambiabile agli ioni di litio
Voltaggio (V) 18
Capacità (Ah) 2,5
Energia (Wh) 45
Colore nero
Peso (kg) 0,5
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,6
Dimensioni (L × P × A) (mm) 133 x 88 x 50
Batteria 18/25 - compatibile con tutte le macchina con batteria 18V
Batteria 18/25 - compatibile con tutte le macchina con batteria 18V
Batteria 18/25 - compatibile con tutte le macchina con batteria 18V
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