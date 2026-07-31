Lo stato della batteria può essere visualizzato grazie all'innovativa tecnologia Real Time: il display LCD integrato mostra la durata residua, lo stato di carica e la capacità della batteria,a seconda del dispositivo utilizzato. Le celle agli ioni di litio garantiscono prestazioni costanti e impediscono l'autoscarica e l'effetto memoria (perdita di capacità dovuta a frequenti scariche parziali). Comodi elementi del rivestimento soft touch impediscono alla batteria di scivolare su superfici lisce e inclinate. La batteria intercambiabile agli ioni di litio di Kärcher 18 V /2.5 Ah può essere utilizzata su tutti i dispositivi con la piattaforma per batteria Kärcher 18 V.