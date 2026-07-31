Batteria 18/25 - compatibile con tutte le macchina con batteria 18V
Batteria sostituibile agli ioni di litio da 18 V / 2.5 Ah con innovativa tecnologia Real Time e display LCD per visualizzare lo stato della batteria. Adatto su dispositivi Kärcher da 18V.
Lo stato della batteria può essere visualizzato grazie all'innovativa tecnologia Real Time: il display LCD integrato mostra la durata residua, lo stato di carica e la capacità della batteria,a seconda del dispositivo utilizzato. Le celle agli ioni di litio garantiscono prestazioni costanti e impediscono l'autoscarica e l'effetto memoria (perdita di capacità dovuta a frequenti scariche parziali). Comodi elementi del rivestimento soft touch impediscono alla batteria di scivolare su superfici lisce e inclinate. La batteria intercambiabile agli ioni di litio di Kärcher 18 V /2.5 Ah può essere utilizzata su tutti i dispositivi con la piattaforma per batteria Kärcher 18 V.
Caratteristiche e vantaggi
Tecnologia innovativa in tempo realeLo schermo LCD integrato mostra in ogni momento l'autonomia residua, il tempo di ricarica rimanente e lo stato di carica.
Piattaforma batteria Kärcher da 18 VCompatibile con tutti i dispositivi con piattaforma a batteria Kärcher Battery Power da 18 V. Compatibile con tutti i dispositivi con piattaforma a batteria Kärcher Battery Power+ da 18 V.
Potenti celle agli ioni di litioLa batteria agli ioni di litio garantisce un'erogazione di energia costante, prevenendo al contempo l'autoscarica e l'effetto memoria.
Modalità di memorizzazione automatica
- Prolunga la durata delle celle degli ioni di litio.
Grado di protezione IPX 5 - protetto contro getti d'acqua da tutte le direzioni
- Protezione affidabile durante i lavori con acqua.
Gestione efficiente della temperatura
- Prestazioni eccellenti grazie a un efficiente sistema di dissipazione del calore e a una gestione intelligente della batteria.
Monitoraggio intelligente delle cellule
- Protegge la batteria da sovraccarico, surriscaldamento e scarica profonda.
Robusto involucro
- Gli involucri delle batterie Kärcher sono estremamente resistenti agli urti.
Specifiche
Dati tecnici
|Piattaforma della batteria
|piattaforma a batteria da 18 V
|Tipo di batteria
|batteria scambiabile agli ioni di litio
|Voltaggio (V)
|18
|Capacità (Ah)
|2,5
|Energia (Wh)
|45
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,5
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,6
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|133 x 88 x 50
Videos
Macchine compatibili
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