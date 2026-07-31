Caricabatterie rapido per batterie da 18V

Il caricabatterie carica la batteria agli ioni di litio 18 V / 2,5 Ah all'80% in soli 40 minuti e può essere utilizzato per tutte le batterie Kärcher da 18 V.

Grazie al supporto a parete integrato, il caricatore può essere fissato alla parete in modo molto semplice. Atra pratica caratteristica: il cavo di alimentazione può essere riposto nella custodia per risparmiare spazio. Il caricabatterie carica la batteria agli ioni di litio 18 V / 2,5 Ah all'80% in soli 40 minuti. Può essere utilizzato per caricare qualsiasi altra batteria sostituibile agli ioni di litio Kärcher da 18 V.

Caratteristiche e vantaggi
Caricabatterie rapido per batterie da 18V: Caricatore rapido
Caricatore rapido
Ricarica la batteria sostituibile Kärcher Battery Power da 18 V/2,5 Ah fino all'80% in 44 minuti. Ricarica la batteria sostituibile Kärcher Battery Power da 18 V/5,0 Ah fino all'80% in 94 minuti.
Caricabatterie rapido per batterie da 18V: Vasta gamma di apllicazioni
Vasta gamma di apllicazioni
Compatibile con tutte le batterie della piattaforma di batterie Kärcher da 18 V.
Caricabatterie rapido per batterie da 18V: Supporto a parete
Supporto a parete
Si fissa al muro
Specifiche

Dati tecnici

Piattaforma della batteria piattaforma a batteria da 18 V
tempo di ricarica della batteria con caricabatterie rapido Batteria da 18 V / 2,5 Ah:
44 min (80 %) / 83 min (100 %)

Batteria da 18 V / 5,0 Ah:
94 min (80 %) / 143 min (100 %)
Corrente di carica (A) 2,5
Tensione (alimentazione per il caricabatterie) (V) 100 - 240
Frequenza (alimentazione per il caricabatterie) (Hz) 50 - 60
Colore nero
Peso (kg) 0,6
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,8
Dimensioni (L × P × A) (mm) 184 x 133 x 88
Caricabatterie rapido per batterie da 18V
Caricabatterie rapido per batterie da 18V
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