Caricabatterie rapido per batterie da 18V
Il caricabatterie carica la batteria agli ioni di litio 18 V / 2,5 Ah all'80% in soli 40 minuti e può essere utilizzato per tutte le batterie Kärcher da 18 V.
Grazie al supporto a parete integrato, il caricatore può essere fissato alla parete in modo molto semplice. Atra pratica caratteristica: il cavo di alimentazione può essere riposto nella custodia per risparmiare spazio. Il caricabatterie carica la batteria agli ioni di litio 18 V / 2,5 Ah all'80% in soli 40 minuti. Può essere utilizzato per caricare qualsiasi altra batteria sostituibile agli ioni di litio Kärcher da 18 V.
Caratteristiche e vantaggi
Caricatore rapidoRicarica la batteria sostituibile Kärcher Battery Power da 18 V/2,5 Ah fino all'80% in 44 minuti. Ricarica la batteria sostituibile Kärcher Battery Power da 18 V/5,0 Ah fino all'80% in 94 minuti.
Vasta gamma di apllicazioniCompatibile con tutte le batterie della piattaforma di batterie Kärcher da 18 V.
Supporto a pareteSi fissa al muro
Specifiche
Dati tecnici
|Piattaforma della batteria
|piattaforma a batteria da 18 V
|tempo di ricarica della batteria con caricabatterie rapido
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Batteria da 18 V / 2,5 Ah:
44 min (80 %) / 83 min (100 %)
Batteria da 18 V / 5,0 Ah:
94 min (80 %) / 143 min (100 %)
|Corrente di carica (A)
|2,5
|Tensione (alimentazione per il caricabatterie) (V)
|100 - 240
|Frequenza (alimentazione per il caricabatterie) (Hz)
|50 - 60
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,6
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,8
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|184 x 133 x 88
Videos
Macchine compatibili
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