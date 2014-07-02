TL hogedrukslang 10 meter

Hoogkwalitatieve, flexibele hogedrukslang (met rubberen cover) voor de zonnepanelenreiniger iSolar TL 10. De buitenmantel heeft bijzonder goede glijdende eigenschappen bij het uit- en intrekken van de telescopische stang.

Hoogkwalitatieve, flexibele hogedrukslang (met rubberen cover) voor de zonnepanelenreiniger iSolar TL 10. De buitenmantel heeft bijzonder goede glijdende eigenschappen bij het uit- en intrekken van de telescopische stang.

Specificaties

Technische gegevens

Lengte van de telescopische buis (m) 11,5
Watertoevoer temperatuur (°C) max. 155
Aansluitdraad M22x1.5
Gewicht inclusief verpakking (kg) 2,2
Compatibele apparaten
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Niet meer leverbare producten
Reserveonderdelen TL hogedrukslang 10 meter 

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