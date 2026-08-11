Telescoopstelen TL 10 C

Carbon-fiber telescoopstelen TL 10 C. Met een reikwijdte tot wel 10 meter en handige snelsluitingen. Multifunctioneel inzetbaar voor het reinigen van ramen, gevels en zonnepanelen.

Naast de diverse toepassingsmogelijkheden met lage- of hogedruk voor het reinigen van ramen, gevels en zonnepanelen maakt de telescoopsteel TL 10 C ook zuigtoepassingen mogelijk zoals bijvoorbeeld het zuigen van stof op leidingen. De TL 10 C is gemaakt van hoogwaardig carbon-fiber en dankzij de handige snelvergrendelingen en de zonder-gereedschap-instelbare klemkracht is hij tot wel 10 meter eenvoudig in en uit te schuiven en scoort de TL 10 C op maximale stijfheid met een minimaal gewicht. De geïntegreerde draaibeveiliging en de draaibare sokkel zorgen voor nog veiliger en ergonomischer werken. ​ De sokkel heeft ook een haak voor het veilig bevestigen van een draaggordel.

Kenmerken en voordelen
Telescoopstelen TL 10 C: Multifunctioneel inzetbaar
Multifunctioneel inzetbaar
Voor ramen-, gevels- en zonnepanelenreiniging met osmosewater. Voor hogedrukreiniging of voor lagedrukreiniging met wasborstels.
Telescoopstelen TL 10 C: Maximale ergonomie
Maximale ergonomie
Anti-spin-beveiliging tegen het verdraaien van de stelen voor veilig en ergonomisch werken. Snelvergrendelingen voor het snel en makkelijk losmaken van de steelklemmen. Draaibare sokkel: zorgt voor gemakkelijk en ergonomisch werken.
Telescoopstelen TL 10 C: Zeer gebruiksvriendelijk
Zeer gebruiksvriendelijk
Gereedschapsloze afstelling van de klemwerking van de snelvergrendelingen. Met klemmen om de waterslang buiten de steel te geleiden. Sokkel: met haken voor het bevestigen van de gordel en het draagframe.
Maximale zekerheid
  • Voelbare en zichtbare uittrekstopper voorkomt onbedoeld uit elkaar halen.
  • Elektrisch niet geleidend basis-steeldeel.
Specificaties

Technische gegevens

Lengte van de telescopische buis (m) 2,2 - 10
Watertoevoer temperatuur (°C) max. 60
Materiaal koolstof
Elements 7
Aansluitdraad M 18
Gewicht inclusief verpakking (kg) 9,3

Verpakkingsinhoud

  • Vacuuming
  • Tool less clamp force adjustment
  • Anti-Spin
  • Gereedschapsloze aanpassing van de klemkracht
  • slang haak
  • uittrekbare stop
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Toepassingen
  • Zeer geschikt voor het reinigen van ramen, gevels en zonnepanelen
  • Maakt ook stofzuigen op grote hoogte mogelijk
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