Naast de diverse toepassingsmogelijkheden met lage- of hogedruk voor het reinigen van ramen, gevels en zonnepanelen maakt de telescoopsteel TL 10 C ook zuigtoepassingen mogelijk zoals bijvoorbeeld het zuigen van stof op leidingen. De TL 10 C is gemaakt van hoogwaardig carbon-fiber en dankzij de handige snelvergrendelingen en de zonder-gereedschap-instelbare klemkracht is hij tot wel 10 meter eenvoudig in en uit te schuiven en scoort de TL 10 C op maximale stijfheid met een minimaal gewicht. De geïntegreerde draaibeveiliging en de draaibare sokkel zorgen voor nog veiliger en ergonomischer werken. ​ De sokkel heeft ook een haak voor het veilig bevestigen van een draaggordel.